اجرای خطبه حضرت سجاد(ع) در شهرستانهای استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن محمودی عصر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: عصر سه شنبه هفتم آذرماه همزمان با 12 محرم الحرام سالروز شهادت امام زین العابدین(ع)، خطبه غرای آن حضرت پس از واقعه جانسوز کربلا در شهرستانهای استان تهران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: مراسم متمرکز اجرای این خطبه آتشین نیز توسط حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان پاکدشت و با همکاری هیئت رزمندگان اسلام این شهرستان برگزار خواهد شد.

محمودی ادامه داد: خطبه حضرت سجاد(ع) و مضمون آن پرده جهل و نادانی مردم نسبت به اهل بیت علیهم السلام را پاره کرد و آن شخصیتهای والایی که در بین این مردم ناشناخته مانده اند را معرفی کرد؛ توجه به شرایط خفقان آمیز مجلس یزید، گوشه ای از شجاعت حضرت سجاد(ع) را برای ما روشن می کند که بازتاب وسیعی در میان مردم آن عصر و اعصار دیگر داشته و دارد.

وی گفت: این مراسم در شش سال گذشته به صورت دوره ای در مساجد شهرستان ورامین اجرا می شد و امسال به دلیل استقبال عمومی از این برنامه در سراسر شهرستانهای استان تهران برگزار خواهد شد و البته مراسم مرکزی آن در شهرستان پاکدشت اجرا می شود.