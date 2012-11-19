  1. بین الملل
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۱۰

قاهره مقر ائتلاف ضد سوری/مالکی بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید کرد

قاهره مقر ائتلاف ضد سوری/مالکی بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید کرد

نخست وزیر عراق با شفاف خواندن موضع کشورش در قبال بحران سوریه بار دیگر خواستار حل مسالمت آمیز آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، نوری المالکی  با اشاره به حرکت جامعه جهانی به سوی حل سیاسی بحران سوریه گفت : موضع عراق در قبال سوریه از ابتدا روشن بوده است؛ عراق خواستار حل بحران از طریق گفتگو و توجه به اراده ملت سوریه است.

وی ضمن مخالفت با خشونت در سوریه افزود: عراق خواستار تحقق خواست ملت سوریه از طریق توجه به قانون اساسی و صندوقهای رای است.

از سوی دیگر مغاذ الخطیب رهبر گروه مخالف سوری موسوم به ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که این ائتلاف مصر را به عنوان مقر اصلی اش انتخاب کرده است.

کد مطلب 1748132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها