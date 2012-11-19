قاهره مقر ائتلاف ضد سوری/مالکی بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، نوری المالکی با اشاره به حرکت جامعه جهانی به سوی حل سیاسی بحران سوریه گفت : موضع عراق در قبال سوریه از ابتدا روشن بوده است؛ عراق خواستار حل بحران از طریق گفتگو و توجه به اراده ملت سوریه است.

وی ضمن مخالفت با خشونت در سوریه افزود: عراق خواستار تحقق خواست ملت سوریه از طریق توجه به قانون اساسی و صندوقهای رای است.

از سوی دیگر مغاذ الخطیب رهبر گروه مخالف سوری موسوم به ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که این ائتلاف مصر را به عنوان مقر اصلی اش انتخاب کرده است.