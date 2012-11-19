مقاومت امروز مردم غزه برگرفته از انقلاب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، دادوش هاشمی شب دوشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که در محل تالار بعثت سپاه نبی اکرم(ص) برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام سوگواری ابا عبدالله حسین (ع) و هفته بسیج گفت: بسیج ادامه دهنده راه حسین است، حرکت بسیج در انقلاب و جنگ بود که باعث حفظ انقلاب شد.

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی ایران در خیلی از اتفاقات تاثیر گذار است و فلسطینی ها آن را الگوی خود قرار داده اند و از نظام و بسیج ما الگو گرفته اند.

وی ادامه داد: امروز مردم مظلوم فلسطین و غزه با الگوبرداری از مردم کشورمان به دفاع از کیان خود در برابر رژیم صهیونیستی پرداخته و قیام کرده اند، چرا که انقلاب ما نتیجه قیامی خدایی بود و در مقابل ظلم و جور ایستادیم.

هاشمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری ادامه دهنده راه امام (ره) هستند گفت: جامعه ای که دارای چنین رهبری باشد مسلما فرهنگ ساز بوده و طبیعی است که سایر جوامع از آن الگو بپذیرند و در مقابل ظلم و جوری که بر آنان وارد می شود ایستادگی کنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران همواره یار و مددکار مظلومان بوده و هم اکنون نیز در دفاع از مردم مظلوم غزه به پا خواسته در حالی که هیچ یک از ایادی غرب که همواره مدعی حقوق بشر هستند از این مردم دفاع نکرده اند.

وی در ادامه اشاره ای به ایام تاسوعا و عاشورا داشت و گفت: در این ایام باید اورژانس و سایر دستگاه های امداد رسان فعال باشند.

وی هم چنین مبحث اتوبوس های فرسوده را مطرح کرد و افزود: هم اکنون حدود 300 الی 400 دستگاه اتوبوس فرسوده در کرمانشاه در حال فعالیت در ناوگان شهری هستند که باید با پرداخت تسهیلات این مشکل برطرف شود و بودجه ای را به این امر اختصاص دهیم.

وی اشاره ای به اوضاع اقتصادی کنونی داشت و اعلام کرد: در شرایط کنونی باید تا حد امکان از برگزاری برنامه های متفرقه چون همایش ها جلوگیری تا بدین وسیله در هزینه ها صرفه جویی شود.

در این جلسه، موضوعاتی چون سوخت رسانی به مناطق صعب العبور در فصل زمستان، استفاده از کالاهای ایرانی، بحث پروژه های مهر ماندگار، مساکن مهر و... مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفتند.

در پایان استاندار کرمانشاه خواستار تسریع در انجام پروژه های مهر ماندگار و مساکن مهر استان کرمانشاه شد و گفت: فرهنگ بسیجی باید در جامعه گسترش یابد و علاوه بر آن نیز بسیج باید به همه عرصه ها ورود کرده باید در همه دستگاه ها و کارخانجات استان پایگاه بسیج وجود داسته باشد.

هم چنین در این نشست اعلام شد که خلیلیان از ریاست دیوان محاسبات استان کرمانشاه تودیع و مادیان در این سمت منصوب شده است.