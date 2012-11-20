راه اندازی اتحادیه قرآنی در میناب/درخشش هرمزگانی ها در جشنواره تئاتر منطقه چهار کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: دوره های فیلم سازی با مشارکت شرکت های فیلم سازی «بانو»، «ایرانیان» و «خلیج فارس» در شهرستان میناب برگزار شد.

انوشیروان پیشدار در این خصوص افزود: ورود شرکت های فیلم سازی استان به حوزه آموزش می تواند نتایج و توفیقات بسیار زیادی را در آینده ای نزدیک به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی که با حضور 40 نفر از هنرجویان ناحیه شرق استان در شهرستان میناب برگزار شد در نوع خود بسیار کم نظیر و نشان گر رشد فیلم سازی در استان است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان یادآور شد: هدف از این اقدام، تخصصی کردن دوره های آموزشی و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در توسعه فرهنگ فیلم سازی استان هرمزگان است.

پیشدار اذعان داشت: هرمزگان از ظرفیت ها و قابلیت ها ی بسیار خوبی در حوزه فیلم سازی برخوردار است و جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت نیز باعث رشد تولید فیلم در استان شده است.

در پایان این دوره آموزشی به هنرجویان و شرکت کنندگان گواهی نامه آموزشی اعطاء شد.

توزیع دوهزار جلد کتاب در حاجی آباد

به مناسبت هفته گرامیداشت کتاب و کتاب خوانی به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حاجی آباد بیش از دو هزار جلد کتاب در مدارس، حسینیه ها و کتاب خانه های همگانی این شهرستان توزیع شد.

ایرج حیدری سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حاجی آباد با اعلام این خبر گفت: این دو هزار جلد کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی و فرا رسیدن دهه محرم تهیه و توزیع شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از کتاب ها به موضوعات دینی، قرآنی، مذهبی و به ویژه حماسه عاشورا اختصاص دارد که بین هیأت های مذهبی شهرستان حاجی آباد توزیع گردید.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حاجی آباد خاطرنشان کرد: بخشی از این کتاب ها نیز جهت ترویج فرهنگ مطالعه مفید تهیه شده بود که شامل عناوین مختلفی هم چون ادبیات، تاریخ، جغرافیا، علوم، روان شناسی، کودک ونوجوان و اطلاعات عمومی بود که به مدارس شهرستان اهداء شد.

حیدری اضافه کرد: اهداء کتاب به مدارس و کتاب خانه ها و مراکز علمی و دانشگاهی منحصر به هفته کتاب و کتاب خوانی نیست بلکه در طول سال به صورت مستمر این خدمت رسانی انجام می پذیرد.

راه اندازی اتحادیه قرآنی در میناب

مدیر موسسه فرهنگی - قرآنی آل‌یاسین میناب از تشکیل اتحادیه قرآنی در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد شریف زاهدی در حاشیه آغاز دوره تخصصی تربیت معلم قرآن کریم در میناب با بیان این که نخستین دوره تخصصی تربیت معلم قرآن بهمدت 10 روز برگزار می‌شود، اظهار داشت: این دوره ویژه شهرستان‌های شرق هرمزگان است و به همت مؤسسه فرهنگی - قرآنی آل‌یاسین و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب برگزار می‌شود.

زاهدی مدت نخستین دوره تربیت معلم قرآن در میناب را از 24 آبان تا دوم آذرماه ذکر کرد و اظهار داشت: تمام آموزش‌های این دوره توسط علی حبیبی استاد بین‌المللی قرآن ارائه می‌شود.

وی این دوره را ویژه طلاب علوم دینی و روحانیون، مربیان قرآنی منطقه ودانشجویان دانست و گفت: این دوره به صورت تمام رایگان است و هیچ هزینه‌ای از شرکت‌کنندگان دریافت نمی‌شود.

مدیر مؤسسه فرهنگی - قرآنی آل‌یاسین میناب تعداد شرکت‌کنندگان در این دوره را 500 نفر ذکر کرد و گفت: این تعداد را خواهران و برادران شهرستان‌های شرق هرمزگان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در طول برگزاری کلاس‌ها 50 نفر از کسانی که از شهرستان‌های دور در این دوره شرکت کرده و رفت و آمد روزانه برای آنان میسر نیست از طرفمؤسسه به صورت رایگان اسکان و پذیرایی می‌شوند.

این مسئول ادامه داد: به شرکت‌کنندگان در این دوره پس از طی آموزش و موفقیت در آزمون پایانی از سوی مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور، گواهی نامه پایان دوره به عنوان مدرس قرآنی اعطاء می‌شود.

وی تصریح کرد: کسانی که موفق به اخذ گواهی نامه شوند ضمن حمایت از طرف مؤسسه قرآنی آل یاسین، در کلاس‌هایی که توسط مؤسسات قرآنی برگزار می‌شود به عنوان مربی به کار گرفته خواهند شد.

مدیر مؤسسه فرهنگی - قرآنی آل یاسین اضافه کرد: از بین شرکت‌کنندگان در ایندوره 80 نفر از خواهران و برادران به قید قرعه در تابستان 92 به سفر مشهد مقدس و زیارت حرم امام هشتم شیعیان(ع) اعزام می‌شوند.

زاهدی هم چنین از تشکیل و راه‌اندازی اتحادیه قرآنی در میناب خبر داد وگفت: این اتحادیه با مسئولیت مدیران مؤسسات قرآنی فعال در میناب و رئیساداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با هدف ترویج نهضت قرآن‌آموزیراه‌اندازی می‌شود.

وی اظهار داشت: پس از راه‌اندازی این اتحادیه تمام فعالیت‌های قرآنی مؤسسات قرآنی شهرستان زیرپوشش و حمایت این اتحادیه قرار می‌گیرد.

این فعال قرآنی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی، تأمین مربی کلاس‌های قرآنی و اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی و سیاحتی و فعالان حوزه دین برای شرکت در دوره‌های آشنایی با فرق و مذاهب از دیگر اهداف راه‌اندازی اتحادیه قرآنی در میناب است.

وی تصریح کرد: مؤسسه فرهنگی - قرآنی آل‌یاسین میناب از سال 87 تأسیس شده و زیر نظر مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت ارشاد فعالیت می‌کند.

زاهدی خاطرنشان کرد: ساخت 27 مسجد در روستاهای محروم و دور افتاده بامشارکت خیرین و دفاتر مراجع عظام تقلید، احداث شش باب خانه عالم در مناطق محروم میناب، اعزام بیش از چهار هزار نفر از فعالان فرهنگی قرآنی به مشهد،قم و اردوی راهیان نور از مهم‌ترین فعالیت‌های مؤسسه فرهنگی - قرآنی آل یاسین میناب است.

نمایش "من خدا را دوست دارم" به کارگردانی عبدالمحمد سالاری از هرمزگان نمایش برگزیده جشنواره منطقه چهار تئاتر کشور در چابهار شد.

نمایش "آخرین مروارید" از میناب هم در این جشنواره حضور داشت که موفق به دریافت چند جایزه شد اما در نهایت نمایش "من خدا را دوست دارم" از بندرلنگه و نمایش "جیک ... جیک ... گنجشک ها به خانه باز می‌گردیم" از استان خراسان شمالی به جشنواره بین المللی فجر معرفی شدند.

نمایش "من خدا را دوست دارم" از بندرلنگه علاوه بر کسب مقام نمایش برگزیده؛ در بخش های: تنها جایزه در بخش موسیقی جشنواره، محمد داستان - دوم بازیگری زن، راضیه سالاری - سوم بازیگری مرد، بهنام پانیزه و دوم کارگردانی، امین سالاری موفق به دریافت رتبه، جایزه و لوح تقدیر شد.

نمایش "آخرین مروارید " از شهرستان میناب نیز در بخش های: سوم بازیگری زن، ماهان صابری و سوم کارگردانی مشترکاً به ایوب رحیمی و جعفر قاسمی حائز رتبه، جایزه و لوح تقدیر شد و هم چنین از حمید آذرنگ به خاطر نمایش نامه "آخرین مروارید " و محمد سلیمی بازیگر این نمایش با إهداء لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.