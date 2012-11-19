بان کی مون با ابومازن و نتانیاهو دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در چارچوب تلاشها برای دستیابی به آتش بس دیدار خواهد کرد.



دبیرکل سازمان ملل متحد با تاخیری شش روزه از زمان آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه که تا کنون 954 شهید و زخمی به جا گذاشته است، وارد قاهره شده است تا برای برقراری آتش بس تلاش کند.