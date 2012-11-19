  1. بین الملل
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۳۳

آمانو:

تلاش برای حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران ادامه می یابد

تلاش برای حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران ادامه می یابد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد توقف مذاکرات هسته ای گروه 1+5 و ایران ابراز نگرانی کرده و از ادامه تلاشها برای حل مسالمت آمیز اختلافات خبر داد.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوکیا آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کنونی موضوع هسته ای ایران، بر لزوم یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل اختلافات با غرب تاکید کرد.

وی پس از دیدار با "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه گفت: وضعیت نگران کننده است، اما مهم این است که تلاش ها برای یافتن راه حل مسالمت آمیز ادامه یابد.
 
آمانو با اشاره به گزارش سئوال برانگیز اخیر آژانس در مورد فعالیتهای هسته ای ایران اظهار داشت: وضعیت فعلی نگران کننده است، اما تاسیسات و مواد مورد اشاره در این گزارش تحت نظارت آژانس هستند و ما می توانیم استفاده آنها برای اهداف صلح آمیز را تایید کنیم.
 
 مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سیزدهم دسامبر (23 آذر) به عنوان تاریخ انجام مذاکرات با ایران در سطوح بالا یاد و تاکید کرد این اقدام در راستای حل مسالمت آمیز موضوع از طریق دیپلماتیک بوده و تلاش ها همچنان ادامه می یابد.
 
گفتنی است در ادامه شبهه افکنی رژیم صهیونیستی و همپیمانان غربی اش علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر از تهران خواست صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای اش را به اثبات برساند.
کد مطلب 1748139

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