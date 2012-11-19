بسیج با تمام توان وارد جنگ اقتصادی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان کرمانشاه شب دوشنبه با حضور استاندار کرمانشاه، فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در محل تالار بعثت سپاه برگزار شد.

در این نشست سردار محمد نظر عظیمی ضمن گرامیداشت ایام محرم، هفته احیای امر به معروف و هفته بسیج گفت: تقارن هفته بسیج با ایام محرم وظیفه ما را سنگین تر می کند و امیدواریم با توفیق بیشتری در اشاعه فرهنگ بسیج داشته باشیم.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران چیزی شبیه معجزه است و شجره طیبه بسیج نتیجه فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی است.

وی افزود: هر کدام از حوادث انقلاب می توانست سرنوشت ما را اساسا تغییر دهد و اگر بسیج که فرهنگی مبتنی بر ارزشهای دینی دارد نبود سرنوشت این انقلاب این گونه رقم نمی خورد.



عظیمی ادامه داد: کشور ایران پیش از این در مقابل تهاجمات ناجوانمردانه دشمن قرار داشت و هم اکنون به برکت پایمردی، بصیرت و از خودگذشتگی مردم در شرایط و جایگاه مناسبی برخوردار و الگوی کشورهای مسلمان قرار گرفته است.



فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به اینکه زمانی اعراب تمام توان خود را به کار گرفتند و در مقابل اسرائیل دوام نیاوردند گفت: امروزه تعدادی از مبارزان فلسطینی به تبعیت از مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را ذلیل کرده و اندام رژیم صهیونیستی را به لرزه در آورده اند و تمام دنیا شاهد این مقاومت است.

وی افزود: اتفاقات اخیر منطقه و برخوردی که با سوریه شد باعث تقویت این مقاومت شد و مسلمانان این مناطق با الگو قرار دادن ملت ایران در مقابل آنان ایستادند.

عظیمی ادامه داد: در حال حاضر رژیم صهیونیستی با استفاده از روش های مختلف از جمله جنگ روانی قصد دارد ایران را بترساند و در برابر موشک های جمهوری اسلامی اصطلاح " گنبد آهنین" را به کار می برد اما باید بداند که هیچ کاری از پیش نمی برد چرا که جوانان و مبارزان فلسطینی با تجهیزات دست ساخته خود این ادعاها را باطل کرده و مقابل آنان ایستادند.

وی ادامه داد: دشمن قصد ضربه زدن به ملت ما را دارد و از راه های گوناگون چون اقتصادی و فرهنگی وارد شده است و با توجه به اوضاع کنونی بسیج به عنوان حافظ و پشتیبان همیشگی ملت ایران وارد عرصه شده و از رسیدن آنان به مقاصد شومشان جلوگیری کند.

عظیمی افزود: امروزه باید فرهنگ بسیجی را که نشات گرفته از فرهنگ کربلا و قیام عاشوراست ترویج داده و آن را به عنوان یک فرهنگ غنی و اصیل به جوانانمان بیاموزیم.

وی تحریم ها را فرصتی مناسب برای رشد و بالندگی دانست و گفت: تحریم ها نه تنها به ملت ما ضربه نخواهد زد بلکه چون سال های گذشته باعث رشد و خوداتکایی ملت ما در همه زمینه ها خواهد شد.

وی خواستار تلاش مدیران در عرصه های مختلف شد و از این حرکت به عنوان فرهنگ بسیجی یاد کرد.

وی خواستار تسریع در رفع مشکلات و تسریع در انجام پروژه های در دست اجرا شد و گفت: مسئولان به این مسائل توجه کرده و در رفع آن برآیند تا شاهد نارضایتی مردم در این موارد نباشیم.



وی اشاراتی به بحث های مطرح در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه داشت و گفت: هم اکنون کارهایی در زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی صورت گرفته و هم چنین طی کارهای صورت گرفته از خروج دام و مرغ از مرزهای استان جلوگیری می شود.

وی هم چنین خواستار توجه مسئولین به مباحثی چون ترافیک و آب گرفتگی معابر شد.