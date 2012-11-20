برپایی نمایشگاه کتاب در شهر دانسفهان/ دیدار کتابداران تاکستانی با خانواده شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابداران تاکستانی با خانواده شهدای هشت سال دفاع مقدس دیدار کردند.

به مناسبت هفته بسیج و نیز هفته کتاب، جمعی از کتابداران شهرستان تاکستان با خانواده شهدای هشت سال دفاع مقدس دیدار کردند.

در این اقدام کتابداران کتابخانه های شهید بهشتی و شهید فهمیده با تعدادی از خانواده شهدای دفاع مقدس از جمله خانواده شهید "رجبی" شهید دفاع مقدس و برادر کتابدار پیشکسوت تاکستان "طاهره رجبی" دیدار کردند.

این اقدام در راستای ارج نهادن به مقام والای شهدا دفاع مقدس و پیشکسوتان و تلاشگران عرصه کتاب و کتابخوانی انجام شد.

همچنین در هفته کتاب بیش از600 نفر از دانش آموزان تاکستانی از کتابخانه شهید بهشتی دیدن کرده و ضمن آشنایی با برنامه های مختلف و خدمات متنوع کتابخانه، با بخش مرجع کتابخانه نیز از نزدیک آشنا شدند.

اطلاع رسانی در مورد مسابقات فرهنگی، توزیع بروشورهای معرفی کتابخانه و عضویت یکساله با پرداخت فقط مبلغ 500 تومان از دیگر خدمات کتابداران شهید بهشتی به مراجعه کنندگان بود.

برگزاری جشن با حضور 150 نفر از اعضاء در سالن کتابخانه شهید بهشتی با شرکت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعدادی از مسئولان شهری، اعضاء انجمن کتابخانه ها، نویسندگان و مولفین، حافظان و قاریان قرآن، خانواده نمونه عضو کتابخانه، خیرین و اهداء کنندگان کتاب، اعضاء نمونه کتابخانه و برگزیده کنکورتاکستان و تقدیر از آنها از دیگر برنامه های بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی در تاکستان بود.

برگزاری همایش پیاده روی برای دانش آموزان تعدادی از مدارس تاکستان که با در دست داشتن تابلوهایی با شعارهای مربوط به کتاب و کتابخوانی مسیر مدرسه تا کتابخانه را پیاده طی کردند از دیگر برنامه های این هفته بود که با شور بیشتری نسبت به سال های گذشته برگزار شد.

در این مراسم دانش آموزان از نزدیک با فضای کتابخانه آشنا شده و از نمایشگاهی که از تازه های کتاب در کتابخانه برگزار شده بود نیز دیدن کردند.

برگزاری کلاس شعرخوانی و قصه خوانی توسط کتابدان از دیگر برنامه های کتابخانه شهید بهشتی برای بازدیدکنندگان بود که طی ان مسابقه ای برای علاقه مندان برگزار و به برترین ها هدایایی اهدا شد.

برنامه نقد کتاب با حضور تعدادی از اساتید و پژوهشگران و نویسندگان، با حضور دانش آموزان مدارس برگزار شد که از جمله کتاب" اخلاق در خانواده" اثر "حسین مظاهری" مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اطلاع رسانی در مورد طرح کتاب من، مسابقات کتابخوانی و معرفی برترین منابع کتابخانه از دیگر اقدامات انجام شده طی بیستمین هفته کتاب در کتابخانه شهید بهشتی تاکستان بود که با استقبال مراجعه کنندگان مواجه شد.

افزایش بازدیدکنندگان کتابخانه الغدیر

بازدیدکنندگان از کتابخانه عمومی الغدیر رشد چشمگیری داشته است.

از ابتدای سال جاری به ویژه در هفته کتاب امسال آمار بازدیدکنندگان کتابخانه عمومی الغدیر ارداق نسبت به سال های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

امسال علاوه بر دانش آموزان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان های شهر ارداق، دانش آموزان و علاقه مندان از روستاهای سعید آباد، شادمهان، شاهین تپه، آقابابا، دشتابی، شهرستانک، سولیقان، جوهرین و احمدآباد از کتابخانه الغدیر بازدید کردند که نسبت به سال قبل سه برابر شده است.

همچنین تعداد 280 تن از از بازدید کنندگان به عضویت کتابخانه درآمدند.

برگزاری جشن کتاب در شهر ارداق

برگزاری جشن کتاب با حضور شهردار، بخشدار، اعضای شورای شهر و تعدادی دیگر از مسئولان بخش دشتابی، اعضای کتابخانه ها، برگزیدگان مسابقات فرهنگی و کتابخوانی از مهمترین برنامه های بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی در ارداق بود.

حمایت مادی و معنوی شورای اسلامی شهر و شهرداری ارداق در برگزاری جشن و تهیه جوایز برای برگزیدگان از جمله دستاوردهای کتابخانه الغدیر در همکاری با مسئولان شهری است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب و اهدای جوایز به 25 نفر از برگزیدگان، تقدیر از اعضایی که نام "علی " داشتند به حرمت نام مولای متقیان، برگزاری مسابقه جدول ویژه اعیاد به صورت مکتوب و آنلاین، تجلیل از کوچکترین و مسن ترین عضو کتابخانه، تجلیل از اعضای فعال و تهیه بروشور درباره تاریخچه و فعالیت های کتابخانه از فعالیت های دیگر این کتابخانه در بیستمین هفته کتاب بود.

تجلیل از مربیان و معاونان پرورشی مدارس بخش دشتابی که همکاری مستمر و سازنده ای با کتابخانه داشته اند و برنامه های مختلفی در راستای توسعه مطالعه انجام داده اند و ثبت نام علاقه مندان در شبکه کتابخوانان حرفه ای از دیگر برنامه های کتابخانه الغدیر ارداق اعلام شده است.

همچنین همایش پیاده روی با همکاری مدارس و کتابخانه در سطح شهر برگزار شد که طی آن دانش آموزان مسیر مدارس خود تا کتابخانه را پیمودند و در مسابقات نقاشی و کلاس های قصه خوانی و سایر برنامه های جانبی کتابخانه که به این مناسبت برگزار شده بود شرکت کردند.

کتابخانه عمومی الغدیر ارداق در سال 1378 راه اندازی شده که هم اکنون صفر امینی مسئولیت آن را برعهده دارد.

برپایی نمایشگاه کتاب در دانسفهان

نمایشگاه کتاب با همکاری بسیج در مسجد جامع دانسفهان برگزار شد.

نمایشگاه کتاب با همکاری کتابخانه آیت الله مدنی و بسیج دانسفهان در محل مسجد جامع این شهر برگزار شده است.

در این نمایشگاه سه هزار عنوان کتاب شامل کتب درسی، کمک درسی، داستانی، کودک و سایر موضوعات از ناشران برتر کشور با 30 تا 50 درصد تخفیف در اختیار مراجعان قرار گرفته است.

با توجه به دلیل استقبال گسترده عموم مردم شهر دانسفهان این نمایشگاه تا پایان دهه اول محرم نیز برپاست.

هماهنگی با مدارس برای بازدید از کتابخانه و عضویت یکساله علاقه مندان، برگزاری کلاس های قصه خوانی برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی ها و اهداء کتاب به کودکان، برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع کتاب، حضور در مدارس و سخنرانی در مورد اهمیت مطالعه مفید و اطلاع رسانی درباره چگونگی استفاده از کتابخانه ها از دیگر برنامه های کتابخانه آیت الله مدنی دانسفهان در هفته کتاب بود.

همچنین همکاری با ارگان های مختلف از جمله شهرداری، آموزش و پرورش و بسیج دانسفهان در هرچه بهتر برگزار شدن برنامه های هفته کتاب در کتابخانه شهید مدنی از جمله گام های مهم کتابخانه دانسفهان در راستای جذب هرچه بیشتر مردم به کتاب و کتابخوانی است.

با حمایت خوب شهرداری دانسفهان تابلوهای اطلاع رسانی در مورد هفته کتاب و فعالیت های کتابخانه در سطح شهر نصب شد و شهرداری همچنین مبالغی نیز برای تهیه هدایای برگزیدگان کتابخوانی به کتابخانه اهداء کرد.