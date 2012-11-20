فوتبال زنجان جایگاه مناسبی در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی شامگاه دوشنبه در جلسه انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان افزود: علاوه بر تشابه وضعیت زنجان با 20 استان دیگر، زنجان نسبت به سایر استانها در بحث اعتبارات نیز از وضعیت بهتری نسبت به سایر استانها برخوردار است که در همین راستا و از محل اعتبارات دولتی مبلغ 9 میلیارد ریال برای توسعه فوتبال زنجان در نظر گرفته شده است که متأسفانه با این اعتبارات نمیتوان به امر تیمداری پرداخت.
وی در ادامه با بیان اینکه برای برگزاری مجمع هیئت فوتبال هم همانند سایر مجامع انتخاباتی در موعد مقرر آگهی در جراید به ثبت رسید تا کسانی که تمایل به تصدی ریاست هیئت فوتبال استان را دارند نسبت به ثبتنام تا تاریخ تعیین شده اقدام کنند: علیرغم اینکه فوتبال جایگاه خاصی در دنیا دارد، اما با این وجود سعی کردیم برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبهای، مجمع انتخابات این هیئت را نیز همانند سایر هیئتها برگزار کنیم.
رحمانی از برگزاری بیش از 10 مجمع انتخابات هیئتهای ورزشی استان طی 8 ماهه امسال خبر داد و افزود: انتظاری که از هیئت فوتبال استان داریم این است که سال آینده باید با برنامهریزیهای مدون، زمینه حضور یک نماینده از استان را در لیگ برتر فوتسال فراهم کنند، چرا که در فوتسال توانایی آن را داریم که در بالاترین سطح از این رقابتها نمایندهای داشته باشیم، از طرفی به لحاظ زیرساختها نیز قادریم میزبانی شایستهای از تیمهایی که قرار است در زنجان بازی کنند، به عمل آوریم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با تأکید بر اینکه موفقیت فوتبال زنجان بدون حضور همه فعالان این عرصه میسر نخواهد شد، افزود: ما همواره دست کسانی را که قصد دارند دلسوزانه تجربیات خود را در راستای توسعه فوتبال این استان در اختیار هیئت فوتبال زنجان قرار دهند، میفشاریم، چرا که معتقدیم فوتبال رشتهای است که یک فرد خاص به تنهایی قادر نخواهد بود از عهده همه موارد برآید و همیشه باید به خاطر داشته باشیم که باید در فوتبال با برنامه حرکت کنیم، در غیر این صورت به هیچ وجه نباید انتظار پیشرفت در این رشته را داشت.
همچنین رئیس هیئت فوتبال استان زنجان در خصوص فعالیت 4 ساله اخیر این هیئت اظهار کرد: در این مدت اقداماتی از جمله اهتمام به برگزاری مسابقه در ردههای سنی پایه، بها دادن به فوتبال بانوان، معرفی بازیکنان زنجانی به اردوهای آمادگی تیمملی بانوان، تعامل با مدیران ارشد استان و همچنین کلنگزنی احداث ساختمان جدید هیئت فوتبال زنجان، از جمله برنامههایی است که هیئت فوتبال استان زنجان نسبت تحقق آنها اقدام کرده است.
فریدون اصفهانیان با اشاره به اینکه زنجان در بحث آسیاویژن جزو 8 استانی است که این طرح را به خوبی انجام داده است افزود: احداث به موقع ساختمان جدید هیئت فوتبال استان با تخصیص اعتبار 500 میلیون ریالی از سوی فدراسیون فوتبال، تقویت بدنه فوتبال با استفاده از پیشکسوتان این رشته و تلاش برای جذب حامی مالی برای تیمهای باشگاهی که قصد دارند با ساختاری جدید و با رویکردی که طرح آسیاویژن برای آن مد نظر قرار داده است، از جمله برنامههای آتی این هیئت بهشمار میرود.
در مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان، فریدون اصفهانیان به عنوان تنها کاندیدای حاضر در این مجمع توانست با کسب 17 رأی از 20 ری مأخوذه، مجدداً و برای 4 سال آینده به عنوان رییس هیئت فوتبال استان زنجان منصوب شود، از طرفی انتخابات اعضای هیئترییسه نیز برگزار شد که طی آن ساسان نظری با 16 رأی به عنوان نایبرییس اول و پیمان دادلویی نیز با 14 رأی به عنوان نایبرییس دوم انتخاب شدند. همچنین کیانوش صفری و نادر بلباسی نیز به عنوان دو عضو دیگر هیئترئیسه برگزیده شدند.
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