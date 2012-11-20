تدوین سند مدیریت پسماند/ فرهنگسازی برای کاهش ظروف یکبار مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی در نهمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با اشاره به مضرات استفاده مستمر از این ظروف اظهار داشت: فرهنگ سازی برای کاهش استفاده از ظروف یک بار مصرف تجدید ناپذیر ضروری است.

وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف به برنامه ریزی برای تغییر تدریجی خطوط تولید کارخانجات به سمت تولید ظروف تجدید پذیر و بی خطر برای سلامتی و محیط زیست است.

رئیس کارگروه مدیریت پسماند خراسان رضوی ادامه داد: این سازمان بایستی از صدور مجوز جدید برای واحدهای تولید ظروف یکبار مصرف تجدید ناپذیر خودداری و با اتخاذ سیاست های تشویقی شرایط را برای جذب سرمایه جهت ایجاد واحدهای تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی مهیا کند.

وی تاکید کرد: مخاطبان عمده استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی شناسایی و ممنوعیت استفاده از این ظروف از طریق دستگاه های ذی ربط به آنان ابلاغ خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از ممنوعیت عرضه نان در کیسه های نایلونی از سوی نانوایی ها خبر داد و گفت: با کمک دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دستورالعملی برای واحدهای تولید نان صنعتی در خصوص شرایط بسته بندی نان تهیه خواهد شد.

وی اخذ مجوز برای توزیع نوشیدنی و غذای نذری در ایستگاه های صلواتی از مرکز بهداشت و معاونت فرهنگی هنری شهرداری را یکی دیگر از مصوبات جلسه اعلام و اضافه کرد: بایستی به متصدیان ایستگاه ها در خصوص لزوم رعایت تناسب غذا و نوع ظرف عرضه آن، اطلاع رسانی و در صورت مشاهده تخلف، از صدور مجوز برپایی ایستگاه برای مناسبت های آتی خودداری شود.

واحدی فرهنگ سازی را اساسی ترین رکن تحقق اهداف این کارگروه دانست و افزود: تیزر های تبلیغاتی با محتوای ضرورت به حداقل رساندن استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی با هماهنگی دستگاه هایی چون شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه و از شبکه استانی سیما پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: استفاده از تبلیغات شهری، پیامک، رسانه های مکتوب و مجازی از دیگر مواردی هستند که برای انتقال اطلاعات لازم به مردم مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

واحدی گفت: بسته های آموزشی با محتوای مباحث مربوط به مدیریت پسماند پس از تهیه، علاوه بر توزیع در مدارس استان، در آموزش های ترویجی جهاد کشاورزی لحاظ خواهد شد.

وی همراهی بخش خصوصی با سیاست های کلان استان در حوزه مدیریت پسماند را ضروری برشمرد و اظهار داشت: از این پس نمایندگانی از بخش خصوصی در جلسات کارگروه حضور خواهند یافت.

گفتنی است، ممنوعیت استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی در ادارات دولتی و تدوین سند مدیریت پسماند استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.