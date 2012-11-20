برای ریال پول مردم حساب قائل هستیم/ اعضای شورای شهر همه هزینه ها را تایید کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پژمان در حاشیه نشست خبری خود پیرامون جشنواره بینالمللی گوانگجو که به واسطه حضور در این مراسم در جلسه صبح یکشنبه شورای شهرغایب بود در خصوص ادعاهای عضو مستعفی شورای شهر، عنوان کرد: تائید مباحث درآمد هزینهای شهرداری مشهد بر عهده اعضای شورای شهر است و این عضو نیز خودش پای همه این موارد را امضا کرده است و بیان چنین صحبتهایی کم لطفی به مجموعه خدمترسان است.
وی با یادآوری از برتر شدن شهرداری مشهد در سلامت اداری دستگاههای خدمترسان کشور، افزود: تمام زحماتی که در این شهر از سوی شهرداری ارائه می شود عاشقانه و بدون هیچ چشمداشتی بوده و انحرافی در آن رخ نداده است.
پژمان با بیان اینکه هیچ انحرافی در کارهایمان نداریم، تاکید کرد: از باب سلامت و پاکی یقین قطعی دارم که یک ریال پول مردم بالا و پایین نشده است.
وی بیان کرد: نه دنیایی، بلکه آخرتی نیز به گردن میگیرم که پول مردم بالا و پایین نشده است.
پژمان ادامه داد: همیشه به همه کارکنان خود گفتهام حتی یک ریال خودتان را مدیون مردم نکنید و در پولی که از مردم میگیرید بسیار ملاحظه کنید.
شهردار مشهد همچنین در ادامه سخنانش خود را خادم و مخلص مردم خواند و گفت: به عنوان مدعی حقوق مردم در جایگاه شهردار مینشینم نه به عنوان یک رئیس، وکیل مدافع آنها هستم و غیر منافع مردم چیزی نمیخواهیم.
وی به موضوع و اتهاماتی مبنی بر خرجهای چند میلیونی در اتاق شهردار در گذشته اشاره کرد و از بی تقوایی برخی از افراد یاد کرد و گفت: گفتند شهردار برای مبلمان اتاق خود 700 میلیون خرج کرده است در حالی که تجهیزات اتاق مربوط به زمان آقای وکیلی است و حتی دسته مبلهای اتاق من پارهاند.
پژمان عنوان کرد: در جمع علما گفتم اگر کسی تجهیزات اتاق من را 7 میلیون تومان خرید یک جایزه هم با هزینه شخصیم به او میدهم.
وی افزود: با همه این اوصاف وقتی یک فرد حاضر به گفتن چنین دروغهایی میشود آیا میشود به سایر حرفهای او اعتماد کرد؟
به گفته شهردار هرکسی یک برداشتی دارد و زمانی که 10 نفر از اعضای شورای شهر این مسایل را میشنوند و جدی نمیگیرند و یا دستگاه قضایی هم هیچ چیزی نمیگوید همه مسایل مشخص است.
پژمان از همراهیها و همکاریهای شورای شهر یاد کرد و افزود: ما هیچ وقت خطا نمیکنیم که دنبال ترحم کسی باشیم و هیچ کاری خلاف منافع مردم که غلط باشد انجام ندادهایم و نمیدهیم.
وی اظهار کرد: وقتی مردم نمایندههای خود را در شورا انتخاب کردهاند اصلا چه ضرورت دارد این مسایل را بین مردم ببریم و باعث ایجاد تشویش شویم.
به گفته پژمان از گفتن این موضوعات چه چیزی بدست میآید جز اینکه اعتماد مردم را میسوزانند و انگار عمدی در کار است تا امید این ملت را بخشکانند و از روحیه بیندازند.
شهردار مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به عمر 27 الی 28 ساله خدمت گذاری خود اشاره کرد و گفت: مدیریت من که همین یک الی دو روز شهرداری نبوده و در کل سالهای خدمتم حتی یک ریال شائبه و انحراف مالی پشت سرم نبوده است.
پژمان با بیان اینکه این افراد با بیان چنین ادعاهای دروغین به دنبال سرگرم کردن هستند تا کارها پیش نرود، افزود: در مقابل همه این موارد سکوت کردم و در نهایت هم پاسخ تمام این ادعاها را با اقدامات صادقانه و بیشتر میدهیم.
وی تاکید کرد: با کارهای صادقانه خودمان اثبات می کنیم که آدم های درستی هستیم.
وی عنوان کرد: خاک پای مردم هستیم و اینکه با چهار قدمی که برای مردم برداشتهایم برای خودمان کیسهای بدوزیم و مردم را پلهکانی برای خودمان قرار دهیم نهایت بی رحمی است اصلا چنین نگاهی نداشتهایم و نداریم.
پژمان با بیان اینکه ما با خدا معامله کردهایم، تصریح کرد: من با اطمینان خاطر میگویم که از لحاظ سلامت و پاکی، به هیچ عنوان بیقیدی و بی دقتی در مباحث مالی نداشتهایم و خودمان به اندازه ای حساس هستیم که حتی اگر دستگاه نظارتی هم نباشد با همین دقت کار خواهیم کرد.
به گفته وی بعد از 7 الی 8 سال تفریغ بودجه در شهرداری مشهد به سال رسیده است و حسابرسان با دقت، تک ریالهایی که هزینه شده را بررسی میکنند.
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