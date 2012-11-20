نیروی متخصص عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی توکلی گلپایگانی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران گرمسار ضمن اشاره به نقش نیروی انسانی ماهر، توانمند و متخصص در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: سازمان فنی و حرفه ای کشور عهده دار آموزش های لازم به این قشر است.

وی با تاکید بر این مطلب که مشاغل خانگی زمینه ساز مشاغل بزرگ در دنیا شده است که عرصه اقتصادی مؤثر را فراهم می کنند، یاد آور شد: نمونه های این امر در برخی از کشورها مانند ایتالیا توانسته میزان بیکاری را از 22 درصد به 12 درصد کاهش دهد.

بانوان در توسعه اقتصادی نقش غیر قابل انکاری دارند

توکلی گلپایگانی، نقش بانوان را در فرهنگ توسعه اقتصادی، مدیریت اقتصاد خانواده و ارتقاء بهداشت روحی و روانی خانواده و جامعه موثر و غیر قابل انکار دانست و تصریح کرد: نهاد خانواده اولین مکانی است که منابع انسانی سلام را پرورش داده و در اختیار جامعه قرار می دهد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تاکید بر این که کارآفرینی میان قشر بانوان در عرصه های مختلف اقتصادی رشد چشمگیری در ایران داشته است، گفت: در فرهنگ امروز رویکرد و روش ها نسبت به فرهنگ سنتی فرق کرده بنابر این باید به منظور توسعه جامعه سرمایه گذاری در جامعه زنان به شکل بهتری صورت پذیرد.

توکلی گلپایگانی یادآور شد: زنان ایرانی باید با نگرش و رویکرد جدید از رواج فرهنگ مصرف گرایی تجدد گرایانه غرب در خانواده های خود جلوگیری کنند.

اقتصاد مبتنی بر دانش و منابع انسانی است

وی با اشاره به این که اقتصاد مبتنی به منابع انسانی و دانش است و قشر زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند یادآور شد: با وجود این که بین 40 تا 45 درصد آموزش ما در این بخش در حال سرمایه گذاری است ولی این کفایت نمی کند و باید برنامه ریزی های بهتری در این زمینه صورت بگیرد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یکی از ویژگی های صنعت را اشتغال خانگی در رشد و توسعه اقتصادی دانست و افزود: لازمه این فرهنگ سازی این است که بتوانیم منازل را به کارگاه های کوچک خانگی کرده و به این طریق رفاه اجتماعی خانواده را با افزایش تولید و در آمد سرانه ملی بالا ببریم.

برگزاری اولین دوره کارآفرینی شرکت های دانش بنیان بانوان در کشور

مشاور امور زنان و خانواده سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز در این مراسم گفت: اولین دوره کار آفرینی ویژه شرکت های دانش بنیان برای بانوان در سطح کشور به انجام رسیده و حتی بصورت مجازی هم زمینه برای حضور بانوان در این آموزش ها فراهم شده است.

محبوبه رنجبر با اشاره به این که باید نیازهای واقعی زنان و آموزش های فنی وحرفه ای به صورت علمی و میدانی مورد سنجش قرار بگیرد خاطر نشان کرد: در حال حاضر 200 مرکز آموزشی و فنی وحرفه ای خواهران در کشور، 120 هزار نفر ساعت دوره های آموزشی مشاغل خانگی را به ویژه در 10 استان محروم کشور ویژه زنان سرپرست خانوار به اجرا در آورده اند.

سمنان رتبه نخست شاخص های تخصصی فنی و حرفه ای کشور

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به این که استان سمنان رتبه نخست شاخص های تخصصی فنی و حرفه ای کشور را به خود اختصاص داده افزود: سازمان فنی و حرفه ای با توانمند سازی سرمایه های انسانی، دسترسی همگانی و متناسب با بازار کار را در جامعه فراهم می کند.

ابراهیم محمودی با اشاره به این که 16 رشته فنی در دانشگاه جامع علمی و کاربردی به تصویب رسده تا برای ارزش گذاری تجربیات تخصصی مورد استفاده قرار بگیرد، ابراز داشت: نا هماهنگی هایی که میان سازمان ملی مهارت و سازمان فنی و حرفه ای در ایجاد یکپارچگی در نظام آموزشی است باید از بین برود تا شاهد موفقیت های روز افزون در جامعه اقتصادی کشور باشیم.

ایجاد مشاغل خانگی استراتژی سازمان فنی و حرفه ای کشور برای ایجاد اشتغال پایدار

وی ایجاد مشاغل خانگی را یکی از استراتژی های مهم سازمان فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار در استان سمنان معرفی و خاطرنشان کرد: هر ایرانی، یک مهارت شعار سازمان فنی و حرفه ای است که قصد داریم آن را در این استان تحقق بخشیم.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان با تاکید بر این که اهداف سازمان فنی و حرفه ای مطابق با سند چشم انداز توسعه کشور و سند راهبردی این سازمان برنامه ریزی شده، تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا این مرکز باعث رشد و توسعه استان سمنان طبق برنامه ریزی های انجام شده بشود.

13 آموزشگاه فعال با 500 هزار نفر ساعت آموزش در استان سمنان

محمودی وجود 13 آموزشگاه فعال در سطح استان سمنان را موفقیت خوبی در زمینه رشد و توسعه فرهنگ کار در استان دانست و عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان گرمسار دو مرکز فنی و حرفه ای وجود که دارد که سالانه قریب به 500 هزار نفر ساعت آموزش در آن ها به علاقمندان ارئه می شود.

وی در خاتمه با اشاره به این که تاکنون 23 تفاهم نامه و 62 قرارداد آموزشی ماده 17 با 26 دستگاه منعقد شده است، ابراز داشت: در رویکرد جدید تلاش بر این است امکانات آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت های آموزشی مطابق با نیاز های صنعت، اصناف و ... گسترش یابد.

بنا بر این گزارش: ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران گرمسار از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان سمنان بوده که در مساحتی بالغ بر سه هزار و 600 مترمربع با اعتبار عمرانی حدود 9 میلیارد و 460 میلیون ریال و هزینه تجهیز بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال، با پنج کارگاه آموزشی در رشته های کشاورزی، تعمیر لوازم خانگی، صنایع دستی، تلفن همراه، قالی بافی، سفالگری و ... افتتاح شد.