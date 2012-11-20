حوزه پژوهش دانشگاه ها در راستای تحقق شعار سال قدم بر دارد

دکتر مهدی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این که سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی کشور در خصوص اولویت فرهنگ و اسلام است، افزود: حوزه پژوهش دانشگاه ها باید در راستای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدم بردارد.

اصلاح ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه در تحقق شعار سال موثر است

وی خاط نشان کرد: ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه و روشن نمودن جایگاه دانشگاه بعنوان یک مجموعه علمی و توانمند می تواند باری از دوش جامعه بردارد و در تحقق شعار سال نقش بزرگی ایفا کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با تاکید بر این که در تمامی حوزه ها کارها باید در راستای تحقق فرهنگ اسلامی باشد و با این استراتژی همسو وهمراه باشد یادآور شد: رشد کیفی آموزش در جمیع شاخص ها از اولویت های اصلی و ضروری این واحد است.

افزایش تقاضا و هزینه مشکل اساسی دانشگاه ها

منصوری در راستای توصیف و تبیین شرایط موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با اشاره به بدهی یازده و نیم میلیارد تومانی واحد گرمسار به بانک ها و خالی بودن حساب بانکی واحد تصریح کرد: افزایش هزینه ها و افزایش تقاضاها بخشی از مشکلات واحد است.

وی راه حل این مشکلات را افزایش رشته های تحصیلی و تعداد دانشجویان دانست و عنوان کرد: در این زمینه خواستار حمایت جدی و مساعدت رئیس منطقه در جهت جذب دانشجوی بیشتر هستیم.

ایجاد رشته های جدید در مقاطع مختلف تحصیلی یک اولویت است



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار جذب اعضای هیأت علمی، ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی را یکی از اصولی ترین اولویت های واحد ذکر کرد و ابراز داشت: بسیاری از پروژه های عمرانی این واحد دانشگاهی نیز از لحاظ قرارداد، مالی و فنی دچار اشکالات اساسی است که نیاز به پیگیری بیشتری دارد.

منصوری، سیاست این دانشگاه در بخش مالی را سیاست انقباضی خواند و خواستار حمایت همه جانبه، مساعدت و پشتیبانی از دانشگاه، حفظ حریم امن برای فراهم شدن فرصت مناسب به منظور رشد و بالندگی جوانان شد.

وی در پایان، همکاری دانشجویان و اساتید و کارکنان را در بیان نقطه نظرات خود جهت حفظ وحدت، اخوت، یکدلی، رعایت حفظ حرمت ها، رعایت اصول شرعی و اخلاقی، نهایت صرفه جویی و استفاده از امکانات با توجه به شرایط مالی موجود دعوت کرد.