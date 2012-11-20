هویت و حقیقت بسیج با عاشورا گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی کاظمی در نشست خبری که صبح سه شنبه به مناسبت آغاز هفته بسیج در سپاه ناحیه میامی برگزار شد با تاکید بر این که قیام امام حسین(ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر بوده یاد آور شد: تقارن هفته بسیج و امر به معروف و نهی از منکر با دهه اول محرم وظیفه همه ما را در قبال احیای این فریضه و سنت الهی در جامعه چند برابر می کند.

کاظمی تصریح کرد: عاشورا اوج فداکاری و ایثاری است و دنیا امام حسین(ع) و یاران باوفایش را با همین دو خصیصه ارزشمند فداکاری و ایثار می شناسد.



فرمانده سپاه ناحیه میامی با اشاره به این که بیش از یکصد برنامه برای هفته بسیج در شهرستان میامی و منطقه بیارجمند در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: فضاسازی فرهنگی ایام محرم الحرام، همایش مشترک ائمه جمعه و فرماندهان مقاومت بسیج، همایش توجیهی مداحان، دیدار با خانواده محترم و معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران، برگزاری یادواره شهدا بخشی از این برنامه هاست.

وی دیگر برنامه های این هفته بسیج را برگزاری نهضت روشنگری با موضوع اقتصاد مقاومتی، برپایی نمایشگاه های فرهنگی هنری، برگزاری مسابقات ورزشی، اجتماعی وهنری، تقدیر از بسیجیان نمونه حلقه صالحین، پیاده روی بسیجیان، همایش رهپویان حسینی، غبار روبی گلزارشهدا، برگزاری رزمایش های مختلف، تجلیل از الگوهای صبر و استقامت و برگزاری همایش حجاب دانست.



فرمانده سپاه ناحیه میامی در پایان مسئولیت برای جهاد اقتصادی از طریق اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تهدیدات نرم و اقتصادی را از وظایف بسیجیان عنوان کرد و افزود: بیداری اسلامی و اعتدال کلمه حق و نجات خلق در سایه تفکر بسیجی به انجام خواهد رسید.