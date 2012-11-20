به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه فصل گذشته فوتبال ساحلی اصفهان در بین نمایندگان فوتبال ساحلی کشور از مدعیان قهرمانی به شمار می‌رفت، پس از انحلال تیم فوتبال ساحلی عمران‌سازان اصفهان، شرایط فوتبال ساحلی این استان آنگونه که باید مطلوب هواداران نبود و روند نزولی خود را طی کرد.

تیم‌های فوتبال ساحلی شهرداری تیران وصنعت کشاورزی مبارکه که از نمایندگان فوتبال ساحلی استان اصفهان در لیگ برتر هستند، با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان در فصل جاری شرایط چندان مناسبی ندارند و نتایج این دو تیم در لیگ برتر ساحلی بسیاری از دلسوزان این ورزش در استان اصفهان را نگران کرده است.

شهرداری تیران در مسیر سقوط

شهرداری تیران که در فصل جاری نخستین فصل حضورش در لیگ برتر ساحلی کشور را تجربه می کند تا کنون نتوانسته انتظارات را بر آورده کند و این تیم که از پایتخت فوتبال ساحلی استان اصفهان قدم به مسابقات لیگ گذاشت، از ابتدای لیگ روند نزولی و بدی را پشت سر گذاشت و نتوانست آنگونه که باید ظاهر شود.

این تیم در دور رفت لیگ برتر ساحلی نتایج بسیار بدی را کسب کرد اما در پایان نیم‌فصل نخست مسابقات با تقویت کادر فنی خود تلاش بسیاری برای جبران نتایج نیم‌فصل نخست کرد اما نتایج ضعیف این تیم در نیم‌فصل دوم نیز آنگونه که باید مناسب نبود و بازیکنان جوان این تیم در بسیاری از بازی‌های لیگ برتر در دقایق پایانی برد را با شکست معاوضه می‌کردند.

شوک فنی نتیجه‌ای برای شهرداری تیران نداشت

با پیوستن علیرضا نامداری به تیم شهرداری تیران، بسیاری بر این باور بودند که شرایط این تیم تغییر می‌کند اما حتی با وجود حضور نامداری که روز و روزگاری مدیر عامل باشگاه عمران سازان تیران بود، شهرداری تیران نتوانست نتایج خود را جبران کند.

با پیوستن نامداری به تیم تیران تغییرات بسیاری در نحوه عملکرد بازیکنان تیران به وجود آمد اما این شوک فنی ومدیریتی در شهرداری تیران خروجی مفیدی نداشت ودردی از باخت‌های پی‌در‌پی تیران دوا نکرد.

مشکل شهرداری تیران بازیکن سالاری است

علیرضا نامداری، مربی تیم شهرداری تیران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باخت‌های پی‌در‌پی تیمش در مسابقات لیگ گفت: زمانی که من به این تیم پیوستم این تیم بازیکنان خود را انتخاب کرده بود و باید بگویم بعضی از آنها از کیفیت خوبی برخودار بودند اما بعضی دیگر پس از دریافت نیمی از قرارداد خود دیگر در تمرینات تیم حضور پیدا نکردند وگویی کار را تمام شده می دانستد.

این مربی ادامه داد: به نظر من در شهرداری تیران بازیکنان حرف اول را می زدند و تیران به یک تیم بازیکن سالار تبدیل شده بود و به همین دلیل بود که من قصد حضور در تیم تیران را نداشتم.

نامداری تصریح کرد: من به اصرار دادخواه به این تیم آمادم و احساس کردم این تیم به من نیاز دارد اما زمانیکه به این تیم پیوستم با شرایط بسیار بدی مواجه شدیم و متاسفانه ما با بازیکنان ذخیره خود در بسیاری از بازی‌ها حاظر می شدیم وبازیکنان که قرارداد بالایی با این تیم داشتند، در بسیار از این بازی ها حضور نداشتند.

امیدوارم فعلا در لیگ بمانیم

مربی تیم شهرداری تیران با اشاره به مشکلات این تیم اضافه کرد: به نظر من این تیم از پایه مشکل داشت و امیدوارم بتوانیم در فصل جاری در لیگ برتر بمانیم تا در سال‌های بعد از جایگاه فوتبال ساحلی تیران دفاع کنیم.

نتایج پرفراز و نشیب صنعت مبارکه

تیم صنعت وکشاورزی مبارکه، دیگر نماینده استان اصفهان که از شهری صنعتی پا به عرصه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی گذشته بود، مانند دیگر نماینده اصفهان نتایج قابل قبولی را نگرفت وبا این نتایج بد به استقلال مبارکه که سال های گذشته از کاندیداهای اصلی سقوط بود، شباهت بسیاری پیدا کرده بود.

این تیم که با تغییر نام استقلال مبارکه بار دیگر در مسابقات لیگ برتر حضور داشت، با فراز نشیب های بسیاری همراه بود و مسئولان این تیم در دور رفت علت اصلی شکست های پی در پی خود را مشکلات مالی عنوان کرده بودند.

مشکلات مالی بهانه بود

به هر حال تلاش مسئولان استان اصفهان جواب داد و مشکلات مالی صنعت در دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر ساحلی تیم برطرف شد و این تیم دست خوش تغییراتی بسیاری شد.

با وجود اینکه بسیاری از مشکلات مالی صنعت مبارکه در نیم‌فصل دوم مسابقات لیگ برتر برطرف شد، تغییری در نتایج این تیم اصفهانی به چشم نیامد و روند رو به نزول این تیم در نیم‌فصل دوم ادامه پیدا کرد.

صنعت در نیم‌فصل دوم هم نتایج ضعیفی از خود به نمایش گذاشت و با باخت های پی‌در‌پی برای تیم‌های دیگر به عنوان یک زنگ تفریح مطرح شد.

مشکل صنعت در پست دروازبان است

حسین مردای، سرمربی تیم صنعت وکشاورزی مبارکه در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون دلایل نتایج ضعیف تیمش گفت: به نظر من تیم ما از نظر روانی وفنی مشکل خاصی ندارد اما در پست دروازبان دچار مشکل است به طوری که ما در بسیاری از بازی‌های تیم از مهاجم خود به عنوان گلر استفاده کردیم.

وی ادامه داد: ما امیدورایم مصدمیت دروازه‌بان ما برطرف شود تا در بازی‌های پایانی بتوانیم امتیازات لازم را کسب کنیم و در لیگ برتر بمانیم زیرا استان اصفهان نباید نمایندگان خود در لیگ برتر را از دست بدهد.

بی‌توجهی مسئولان دلیل افت فوتبال ساحلی اصفهان است

سرمربی تیم صنعت مبارکه اضافه کرد: به نظر من علت اصلی افت فوتبال ساحلی اصفهان در بی‌توجهی مسئولان استان اصفهان به این رشته ورزشی است زیرا متاسفانه تمام امکانات استان اصفهان برای دو تیم فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن هزینه می‌شود و دو تیم فوتبال ساحلی استان گمنام هستند.

مشکلات مالی سبب عامل اصلی افت فوتبال ساحلی است

مرتضی محلوجی، سرپرست کمیته فوتبال ساحلی اصفهان نیز مشکلات مالی را دلیل اصلی افت فوتبال ساحلی این استان می‌داند. او در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند روبه نزول فوتبال ساحلی در اصفهان تصریح کرد: به نظر من علت اصلی شکست‌های پیاپی نمایندگان فوتبال ساحلی، مشکلات مالی این دو تیم به شمار می‌رود به طوریکه این تیم‌ها برای جذب اسپانسر حتی به شهرهای مجاور نیز سفر کردند اما کسی حاضر به سرمایه گذاری در این رشته ورزشی نشده است.

وی ادامه داد: وقتی بسیاری از بازیکنان خوب و باکیفیت به علت مشکلات مالی این دو باشگاه به شهرهای دیگر بروند وشهرهای دیگر با قرارداد های خیلی بالا، حاضر به جذب این بازیکنان شوند، فوتبال ساحلی اصفهان پیشرفت چندانی نخواهد داشت و نتیجه این می‌شود که استان اصفهان با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه می‌شود.

ورزش نوپای فوتبال ساحلی مورد بی‌مهری واقع شده است

سرپرست کمیته فوتبال ساحلی اصفهان اضافه کرد: دغدغه همه مسولین فوتبال ساحلی در همین امر است که چرا ورزشی نوپای مانند فوتبال ساحلی نباید در استان مورد توجه مسولین قرار گیرد و همین امر سبب می شود تا کسی حاضر به سرمایه گذاری در این رشته ورزشی نشود.

وی بیان داشت: به نظر من این رشته در اصفهان به دست فراموشی سپرده شده است و اگر ما به طور همزمان یک بازی فوتبال ویک بازی فوتبال ساحلی برگزار کنیم همه مردم حتی مسولین فوتبال وزمین چمن را به فوتبال ساحلی ترجیح می دهند.

مستطیل سبز یا زمین ماسه ای

با وجود اینکه این روزها همه توجهات به زمین‌های سبز فوتبال معطوف شده، تماشای فوتبال ساحلی هنوز هم برای بسیاری از جوانان استان اصفهان جذاب است و اگر مسئولان سری به زمین‌های ماسه‌ای استان اصفهان بزنند، متوجه می‌شوند که فوتبال ساحلی اصفهان بیش از گذشته به توجه مسئولان نیاز دارد.

گزارش: سعید احمدپور