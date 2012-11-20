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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۲

اسکندری دربازدید مهر عنوان کرد

انتقاد از عملکرد غرض‌ورزانه برخی رسانه‌ها در انعکاس اخبار علما

انتقاد از عملکرد غرض‌ورزانه برخی رسانه‌ها در انعکاس اخبار علما

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از عملکرد غرض‌ورزانه برخی رسانه‌های جمعی که موجب بدبینی اندیشمندان دینی به رسانه‌ها شده است، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در بازدید از دفتر قم خبرگزاری مهر، به اهداف راه‌اندازی این رسانه اشاره کرد و گفت: پیش از راه‌اندازی خبرگزاری مهر، جای یک رسانه مذهبی و فرهنگی در کشور خالی بود و این رسانه از زمانی که تاسیس شد در مقایسه با سایر خبرگزاری‌ها موفق‌تر بوده است.

وی انعکاس خبرها و گزارش‌های خبرگزاری مهر در بسیاری از روزنامه‌ها و فضای مجازی را نشان‌دهنده موفقیت این خبرگزاری در انتقال درست حقایق دانست و تاکید کرد: فعالیت‌های زیادی در بخش‌های فرهنگی حوزه دین انجام می‌شود که وجود یک رسانه قوی مثل خبرگزاری مهر برای انعکاس این فعالیت‌ها ضروری است.

حجت‌الاسلام اسکندری تاکید کرد: خبرگزاری مهر بیشتر در موضوع‌های فرهنگی و دینی فعالیت می‌کند و اگر در مسائل دیگر ورود می‌کند به خاطر گره‌خوردن آنها با مسائل اعتقادی و دینی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه خبرگزاری مهر به دنبال سیاسی کاری نیست‌ اظهار کرد: خبرگزاری مهر تاکنون تاثیرگذاری خوبی داشته و موفق بوده است و امیدواریم از این به بعد هم با این وسعت و گستردگی و جسارت و جرات به حوزه فرهنگی کمک کند.

حجت‌الاسلام اسکندری با تمجید از رویکرد ارزشی خبرگزاری مهر گفت: رسانه تاثیرگذار باید علاوه بر انتشار حقایق و واقعیت‌ها، مسائل مربوط به مصالح ملی و وحدت و انسجام مردم را رعایت کند و در عین حال نقد منصفانه خود را با بیان مشفقانه، روشن و مستدل مطرح کند.

انتقاد از برخی رسانه‌ها

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با انتقاد از نگاه و عملکرد غرض ورزانه برخی رسانه‌های جمعی در انعکاس فرمایشات اندیشمندان و علمای دین اظهار کرد: به خاطر همین غرض‌های سیاسی است که اندیشمندان دینی از بیان واقعیت‌ها ابا دارند و شما باید این دغدغه علمای دین را از بین ببرید و به صاحبان اندیشه اطمینان دهید که مطالب آنها را بدون کم و کاست و برداشت خاصی منتقل می‌شود.

به گفته حجت‌الاسلام اسکندری روحیه قدسی اندیشمندان حوزوی، آنها را وادار کرده که خودشان را به برخی از جریان‌ها و مسائل آلوده نکنند، بنابراین رسانه‌های جمعی باید با برنامه‌ریزی و اطمینان بخشی به علما، مطالب آنها را منعکس کنند.

وی با بیان اینکه برخی از رسانه‌های جمعی به دنبال مچ گیری هستند تصریح کرد: در این زمینه صاحبان رسانه‌های ارزشی باید رسانه‌هایی که فعالیتشان مغایر با موازین ارزشی و سیره و سنت پیامبر و ائمه اطهار است مورد نقد قرار دهند.

حجت‌الاسلام اسکندری اظهار امیدواری کرد که خبرگزاری مهر و سایر رسانه‌های جمعی استان در این برهه حساس از دوران انقلاب اسلامی که هجمه همه‌جانبه‌ای علیه ارزش‌های اسلامی و انقلابی صورت گرفته، بیش از پیش به ترویج آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی بپردازند.
 

کد مطلب 1748168

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