به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در بازدید از دفتر قم خبرگزاری مهر، به اهداف راه‌اندازی این رسانه اشاره کرد و گفت: پیش از راه‌اندازی خبرگزاری مهر، جای یک رسانه مذهبی و فرهنگی در کشور خالی بود و این رسانه از زمانی که تاسیس شد در مقایسه با سایر خبرگزاری‌ها موفق‌تر بوده است.



وی انعکاس خبرها و گزارش‌های خبرگزاری مهر در بسیاری از روزنامه‌ها و فضای مجازی را نشان‌دهنده موفقیت این خبرگزاری در انتقال درست حقایق دانست و تاکید کرد: فعالیت‌های زیادی در بخش‌های فرهنگی حوزه دین انجام می‌شود که وجود یک رسانه قوی مثل خبرگزاری مهر برای انعکاس این فعالیت‌ها ضروری است.



حجت‌الاسلام اسکندری تاکید کرد: خبرگزاری مهر بیشتر در موضوع‌های فرهنگی و دینی فعالیت می‌کند و اگر در مسائل دیگر ورود می‌کند به خاطر گره‌خوردن آنها با مسائل اعتقادی و دینی است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه خبرگزاری مهر به دنبال سیاسی کاری نیست‌ اظهار کرد: خبرگزاری مهر تاکنون تاثیرگذاری خوبی داشته و موفق بوده است و امیدواریم از این به بعد هم با این وسعت و گستردگی و جسارت و جرات به حوزه فرهنگی کمک کند.



حجت‌الاسلام اسکندری با تمجید از رویکرد ارزشی خبرگزاری مهر گفت: رسانه تاثیرگذار باید علاوه بر انتشار حقایق و واقعیت‌ها، مسائل مربوط به مصالح ملی و وحدت و انسجام مردم را رعایت کند و در عین حال نقد منصفانه خود را با بیان مشفقانه، روشن و مستدل مطرح کند.

انتقاد از برخی رسانه‌ها



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با انتقاد از نگاه و عملکرد غرض ورزانه برخی رسانه‌های جمعی در انعکاس فرمایشات اندیشمندان و علمای دین اظهار کرد: به خاطر همین غرض‌های سیاسی است که اندیشمندان دینی از بیان واقعیت‌ها ابا دارند و شما باید این دغدغه علمای دین را از بین ببرید و به صاحبان اندیشه اطمینان دهید که مطالب آنها را بدون کم و کاست و برداشت خاصی منتقل می‌شود.



به گفته حجت‌الاسلام اسکندری روحیه قدسی اندیشمندان حوزوی، آنها را وادار کرده که خودشان را به برخی از جریان‌ها و مسائل آلوده نکنند، بنابراین رسانه‌های جمعی باید با برنامه‌ریزی و اطمینان بخشی به علما، مطالب آنها را منعکس کنند.



وی با بیان اینکه برخی از رسانه‌های جمعی به دنبال مچ گیری هستند تصریح کرد: در این زمینه صاحبان رسانه‌های ارزشی باید رسانه‌هایی که فعالیتشان مغایر با موازین ارزشی و سیره و سنت پیامبر و ائمه اطهار است مورد نقد قرار دهند.



حجت‌الاسلام اسکندری اظهار امیدواری کرد که خبرگزاری مهر و سایر رسانه‌های جمعی استان در این برهه حساس از دوران انقلاب اسلامی که هجمه همه‌جانبه‌ای علیه ارزش‌های اسلامی و انقلابی صورت گرفته، بیش از پیش به ترویج آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی بپردازند.

