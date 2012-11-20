حامد فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام خمینی (ره) نماد اسلام و رمز عزت و اقتدار ملی است و یاد و نام این مرد بزرگوار در هیچ زمانی فراموش نمیشود و روزبهروز بر علاقه مردم به ایشان افزوده میشود.
وی افزود: حضرت امام (ره)، حکیمی فرزانه و سیاستمداری بزرگ بود که نه تنها ایران اسلامی بلکه تمام مسلمانان و انسانهای آزاداندیش و حقیقتجوی عالم به نحوی مدیون اندیشه روشنگرایانه ایشان هستند و همه ما وظیفه داریم نسبت به حفظ آرمان ها و جاودان ماندن اندیشههای ارزشی این مرد بزرگ از همه توان علمی و پژوهشی خود استفاده کنیم.
مسئول هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: حضرت امام(ره) با اندیشه استکبارستیزی در مقابل تمام قدرتهای بزرگ ایستاد و به هیچ قدرتی اجازه تعدی به میهن اسلامی ایران را نداد و امروز نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی با همان صلابت در برابر استکبار ایستاده و ایران اسلامی را به سمت پیشرفت و اقتدار حرکت داده است.
فکوری تصریح کرد: اسلام حضرت امام خمینی (ره) نیز اسلام ناب محمدی (ص) بدون یک کلمه کم و زیاد بود و آن امام عظیمالشأن تمام مسلمانان عالم را به دوری از اسلام آمریکایی دعوت میکرد.
وی بیان داشت: امام (ره) دارای خصوصیات منحصر بهفردی بود و همواره از محرومان حمایت میکرد و سادهزیستی ایشان نیز بر محبوبیت این مرد بزرگ افزوده است.
مسئول هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) شهرستان بوشهر افزود: امام راحل در حقیقت طرفدار راستین مستضعفان و پابرهنگان بود و همیشه در راستای احقاق حقوق مستمندان تلاش و کوشش میکردند و پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مایه امید مستضعفان عالم برمیشمرد و بعد از پیروزی انقلاب نیز همواره حمایت از فقرا و محرومان در دستور کار ایشان بوده است.
وی در ادامه ابراز داشت: امام خمینی (ره) خدمات ارزشمندی به ملت ارائه کرده و حق بسیار زیادی بر گردن مردم ایران دارد و مردم باید با پیروی از خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله امام خامنهای برای به ثمر نشستن ارزشهای اسلامی و معنوی تلاش کنند و در حقیقت پیروی از ولایت فقیه به معنای حرکت در خط امام (ره) است.
فکوری اظهار داشت: نهضت کربلا در طول ۱۴ قرن، با کوثری زلال سیرابکننده جانها بوده و هماکنون نیز عاشورا، کانونی است که میلیونها دایره ریز و درشت از ارزشها، خردها و ارادهها بر گرد آن میچرخند و پرگاری است که عشق را ترسیم میکند.
مسئول هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) شهرستان بوشهر با اشاره به تاکتیکهای نظامی و تبلیغی در نهضت عاشورا، اظهار داشت: در نهضت عاشورا به یک سری تاکتیکهای نظامی و تبلیغی بر میخوریم که توسط امام حسین (ع) انجام شده و این شیوههای نظامی حالت دفاعی و یا تهاجمی داشتهاند.
وی ادامه داد: در اینکه آن حضرت در قیام کربلا به عنوان یک مبارز مسلط به همه فنون رزمی و تاکتیکهای نظامی، دفاعی و تبلیغی عمل کرده است، شکی نیست و آنچه مطرح میشود تنها نمونههایی است که از تامل بر حوادث این نهضت به نظر میرسد که مدیریت شگفت و نظم و تدبیر آن حضرت را در آن حادثه که آمیختهای از احساسات و عواطف و تعقل است، نشان میدهد.
فکوری افزود: از جمله مهمترین دستاوردها، اهداف، انگیزهها، درسها و پیامهای قیام عاشورا جهاد است.
وی تصریح کرد: جهاد عامل قدرت و شوکت امت اسلام و نشانه حقباوری و خداجویی و آخرتگرایی مسلمانان است و ملتی که از مبارزه در راه باورهای مقدس و آرمانهای شکوهمند خویش سرباز زند، گرفتار ذلت و زبونی میشود.
مسئول هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) شهرستان بوشهر یادآور شد: جهاد، یکی از واجبات دینی است و پیشوایان دین، شایستهترین کسانی هستند که قیام میکنند و مردم را هنگام نیاز، به جهاد فرا خوانند.
فکوری تصریح کرد: جهاد گاهی با دشمنان متجاوز و کفار مهاجم و گاهی با منافقان و گاهی با متجاوزان داخلی است که بر ضد حکومت حق میشورند و گاهی نیز بر ضد ظالمان، بدعتگذاران، تحریفگران، ترویجکنندگان باطل، تعطیلکنندگان حدود الهی، برهم زنندگان امنیت جامعه اسلامی و غاصبان حکومت مشروع و الهی از شایستگان است.
فکوری اظهار داشت: عاشورا در متن زندگی شیعه و در عمق باورهای پاک جریان داشته و نهضت کربلا در طول ۱۴ قرن، با کوثری زلال و عمیق سیرابکننده جانها بوده است.
وی بیان کرد: هماکنون نیز عاشورا، کانونی است که میلیونها دایره ریز و درشت از ارزشها، احساسها، عاطفهها، خردها و ارادهها بر گرد آن میچرخد و پرگاری است که عشق را ترسیم میکند.
فکوری افزود: امروز وظیفه هیئتها تنها برگزاری مراسم و گفتن یا حسین در جلسات و صورت مسئله نیست بلکه نگاهی عمیق به سیرت مسئله که همانا تفکر در سیره اهل بیت (ع) و اجرا در اعمال و کردار انسانهاست، دارد.
مسئول هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) شهرستان بوشهر با اشاره به تاثیرگذاری مداحان و روحانیون در هدایت مردم، خاطرنشان کرد: پیونددهندگان احساسات و عواطف مردم به اهل بیت (ع) انواع بلاها را از جامعه ما دور میکنند و بر درجات و معرفت انسانها میافزایند.
فکوری ادامه داد: خطبه و خطابه، سخنانی است آشکار که خطیب در برابر دیگران ایراد میکند و در نهضت عاشورا، یک سری خطبهها و سخنرانیها توسط سیدالشهدا، امام سجاد، حضرت زینب و یاران امام انجام گرفته که در کتب تاریخی و روایی ثبت است و اغلب تعیین کننده بوده است.
وی با تاکید بر ضرورت مطالعه خطبههای سیدالشهدا و نیز خطبه امام سجاد (ع) در مجلس یزید افزود: خطابه زینب کبری (س) در کوفه و دمشق معروفترین آنهاست.
فکوری درسهای برگرفته از حادثه عاشورا را از عظیمترین رخدادها دانست و اظهار داشت: عاشورا در تاریخ بشری موجی عظیم پدید آورد و مسلمانان و غیرمسلمانان را با ارزشهای متعالی و مفهوم حیات هدفدار آشنا کرد و انگیزههای مبارزه برای حفظ کرامت انسان و نفی سلطه ستم را در انسانها ایجاد و تقویت کرد.
وی یادآور شد: هر اندازه که مسلمانان و انسانها با درسهای نهفته در آن حرکت خونین و عمیق آشناتر شده، از آن بهره بردهاند، به همان میزان عزتمند و بزرگوار زیسته و پایههای حکومت طاغوتها را لرزاندهاند.
مسئول هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) شهرستان بوشهر گفت: درسهایی که از عاشورا میتوان گرفت، در سخنان امام حسین (ع) و یارانش، عملکرد و روحیات آنان، تاثیر آن واقعه را در فکر و زندگی مسلمانان و ماندگاری آن حماسه و آثارش در طول زمان نهفته است و کسی که به دقت در مجموعه این واقعه بنگرد، با این درسها و آموزشهای عاشورایی از جمله، ایثار، بصیرت، بلا و کربلا، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و نماز، صبر و وفا، فتح و فتوت، هل من ناصر و شهادت طلبی، هیهات منا الذله، مدایح و مراثی، یا فتح یا شهادت، یا لیتنا کنا معک و برخی عنوانهای دیگر آشنا میشود.
وی افزود: شجاعت، دلاوری و بیباکی برای مقابله با دشمن و نهراسیدن از خطرها و اقدامهای دشوار از بهترین ملکات اخلاقی است که در حسین بن علی (ع) و یاران شهیدش و اسیران آزادی بخش جلوهگر بود و ریشه روح حماسی در میدانهای نبرد، خصلتهای فردی و زمینههای تربیتی اوست.
فکوری با بیان اینکه وراثت خانوادگی نیز در شجاع بودن افراد موثر است، گفت: مسئله ولایت یکى از مهمترین مسائل جامعه اسلامى است که بر هر فرد مسلمان لازم است از آن اطاعت نموده و در مدار آن حرکت کند.
این مسئول به قیام کربلا از نخستین مراحلش تا پایان آن اشاره کرد و در ادامه افزود: قیام کربلا، صحنههای بروز شجاعت بود و قاطعیتی که امام حسین (ع) در ابراز مخالفت با یزید و امتناع از بیعت داشت، تصمیم به حرکت به سوی کوفه و مبارزه با یزیدیان، متزلزل نشدن روحیه از شنیدن اخبار و اوضاع داخل کوفه، اعلام آمادگی برای نثار خون در راه احیای دین، رزمآوریهای سلحشورانه و بینظیر امام حسین (ع) و صدها صحنه حماسی، همه جلوههایی از شجاعت است که از الفبای "فرهنگ عاشورا "نشات گرفته است.
فکوری بیان کرد: سیره اخلاقی و رفتاری سیدالشهدا (ع) نشان دهنده روح بلند او و تربیت در دامان پیامبر و علی (ع) و تجسم قرآن کریم در عمل و اخلاق اوست، امام حسین (ع) مهماننواز و بخشنده بود، به خویشاوندان رسیدگی میکرد، سائلان را محروم نمیگذاشت، به فقیران میرسید، برهنگان را پوشانده و گرسنگان را سیر میکرد، بدهی بدهکاران را میداد، بر یتیمان شفقت و مهربانی داشت، ضعیفان را کمک و یاری میکرد، صراحت لهجه و صلابت در بیان حق داشت، حلم، بردباری و تحملش بسیار بود.
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