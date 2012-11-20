به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی شامگاه دوشنبه در جلسه با مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در حال حاضر ساخت فضای فیزیکی آزمایشگاه DNAاعم از سکوبندی، سیستم تهویه، زیر ساخت ‌ها و غیره به اتمام رسیده و تجهیزات آزمایشگاهی مربوطه نیز خریداری شده است.

وی گفت: موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن این استان در همسایگی چند کشور و همچنین آمار بالای مشکوک التابعین، سکونت اتباع خارجی، ارتباطات فامیلی و قومی ساکنان دو سوی مرز، نداشتن شناسنامه توسط برخی افراد روستایی و عشایری و تشخیص رابطه خویشاوندی و از همه مهمتر اثبات هویت اتباع بیگانه از ایرانی، نیاز به استقرار آزمایشگاه DNAرا برای پزشکی قانونی استان دو چندان کرده است.

وی افزود: راه اندازی این آزمایشگاه می تواند به سبب دقت بسیار بالا و ارزش فراوان در تعیین رابطه ژنتیک بین افراد موثر و راهگشا باشد.

علی زاهدی‌ نیا مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه ضمن تبادل نظر در خصوص مسائل کاری و نحوه ثبت آمار متوفیات از آزمایشگاه آماده افتتاح DNAاین اداره کل بازدید کرد.