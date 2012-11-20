تصادفات منجر به فوت در سیستان و بلوچستان 14 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا صالحی در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: در همین مدت آمار مجروحین سر صحنه تصادف نیز 28 درصد کاهش یافته است.

وی بیشترین علت تصادفات را تخطی از سرعت مجاز عنوان کرد و گفت: سرعت غیر مجاز و عدم توجه به جلو بیشترین علت تصادفات جاده ای در حوزه پلیس‌ راه شمال سیستان و بلوچستان بوده است.

وی افزود: البته مردم نیز بیش از گذشته قانونمند شده و به علائم ایمنی توجه و هشدارهای پلیس را جدی گرفته ‌اند که این امر جای بسی تشکر دارد.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان همچنین بیان داشت: تصادفات موتور سیکلت نیز در محورهای استان کاهش یافته که این امر نیز نتیجه ارتقای سطح فرهنگ مردم در زمینه استفاده از موتور سیکلت و افزایش توجه آنها به مقررات راهنمایی و رانندگی است.

وی گفت: متاسفانه بیشترین تصادفات در جاده های استان روزهای آخر هفته اتفاق می افتد.

وی همچنین با اشاره به تعطیلی عاشورا و تاسوعای حسینی افزود: بر اساس هماهنگی ‌های صورت گرفته با متولیان ترافیک در سطح استان به منظور جلوگیری از بروز تصادفات در محورهای شمالی در ایام تعطیلات عاشورا و تاسوعای حسینی، محدودیت‌ های ترافیکی برای خودروهای سنگین از جمله کامیون و تریلی ابلاغ شده است.

صالحی اظهار داشت: تردد خودروهای سنگین روز چهارشنبه یکم آذرماه در محور زاهدان - زابل از ساعت 15 تا 20 و روز یکشنبه مصادف با عاشورای حسینی از ساعت سه بعد از ظهر تا 10 شب ممنوع است.

وی گفت: همچنین یکم آذرماه در مسیر زاهدان - خاش نیز تردد خودروهای سنگین از ساعت 14 تا 18 ممنوع است.