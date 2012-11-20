حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس از توسعه پرشتاب پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در جریان سفر به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جمع وزیر نفت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مدیران ارشد صنعت نفت افزود: اقدامات بسیار مثبت و سازنده ای در پارس جنوبی انجام شده و این فعالیت ها در حوزه بالادست و به خصوص صنایع پتروشیمی کاملا مشهود است.

وی ادامه داد: پارس جنوبی، جمهوری اسلامی را به عنوان قطب انرژی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد کرد و در آینده توسعه این منطقه سبب ارتقای جایگاه جهانی ایران اسلامی به عنوان قطب انرژی دنیا خواهد شد.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت های توسعه ای منطقه ویژه پارس به گونه ای است که می توان به دست یابی اهداف چشم انداز 20 ساله نظام امیدوار بود.

رحمانی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی، باید جایگاه پارس جنوبی را به طور واقعی ببینیم، ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس دفاع و تامین حقوق مسلم ملت ایران در حوزه پارس جنوبی را وظیفه خود می داند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای حمایت از صنعت نفت در اجرای پروژه های پارس جنوبی در نشست های مختلف حمایت خواهیم کرد همچنین برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های در دست ساخت تلاش می کنیم.

رحمانی با اشاره به شرایط کاری سخت در منطقه ویژه پارس، یادآور شد: کارکنان در این منطقه با سخت ترین شرایط شغلی و آب و هوایی مشغول کارند، لازم است به ویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی منابع جدید مالی شناسایی کرد و یک کار انقلابی برای حمایت از این صنایع داشته باشیم.