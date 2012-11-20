دستور رئیس مجلس برای بررسی مشکل واردات تجهیزات سخت افزاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات وارتباطات، محمدرضا طلایی - خزانه دار کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: اعضای کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با دکتر لاریجانی و اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکلات و موانع واردات تجهیزات سخت افزاری دیدار کردند.

وی در خصوص جزئیات این دیدار گفت: در جلسه ای که با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی داشتیم مباحثی در خصوص رفع موانع و مشکلات صادرات غیر نفتی کشور مطرح شد که یکی از این مباحث مربوط به بررسی مشکلات واردات تجهیزات سخت افزاری بود.

طلایی اظهار داشت: در این جلسه مطرح شد که متاسفانه در کشور ما به تجهیزات سخت افزاری از جمله کامپیوتر، لپ تاپ، موبایل به عنوان کالای لوکس نگاه شده و در گروه اقلام 9 و 10 وارداتی قرار گرفته و ارز مبادله ای تعلق نمی‌گیرد.

وی افزود: کالاهای لوکسی که در گروه اقلام 9 و 10 وارداتی قرار گرفته‌اند باید با ارز آزاد وارد شوند در حالیکه کالاهایی چون توتون و تنباکو از ارز اتاق مبادله استفاده می‌کنند.

خزانه دار کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: دکتر لاریجانی از رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که در این جلسه هم حضور داشت خواست تا مشکلات و موانع واردات تجهیزات سخت افزاری را بررسی کرده و طی گزارشی به مجلس ارایه کند.

رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود : در ادامه این جلسه از دکتر لاریجانی و دکتر کاظم جلالی دعوت شد تا در مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی که از 19 آذر ماه آغاز به کار می‌کند حضور یابند.