  1. دانشگاه و فناوری
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

دستور رئیس مجلس برای بررسی مشکل واردات تجهیزات سخت افزاری

دستور رئیس مجلس برای بررسی مشکل واردات تجهیزات سخت افزاری

رئیس مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس را مامور کرد تا مشکلات و موانع واردات تجهیزات سخت افزاری کشور را بررسی کند.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات وارتباطات، محمدرضا طلایی - خزانه دار کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: اعضای کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با  دکتر لاریجانی و اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکلات و موانع واردات تجهیزات سخت افزاری دیدار کردند.

وی در خصوص جزئیات این دیدار گفت: در جلسه ای که با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی داشتیم مباحثی در خصوص رفع موانع و مشکلات صادرات غیر نفتی کشور مطرح شد که یکی از این مباحث مربوط به بررسی مشکلات واردات تجهیزات سخت افزاری بود.

طلایی اظهار داشت: در این جلسه مطرح شد که متاسفانه در کشور ما به تجهیزات سخت افزاری از جمله کامپیوتر، لپ تاپ، موبایل به عنوان کالای لوکس نگاه شده و در گروه اقلام 9 و 10 وارداتی قرار گرفته و ارز مبادله ای تعلق نمی‌گیرد.

وی افزود: کالاهای لوکسی که در گروه اقلام 9 و 10 وارداتی قرار گرفته‌اند باید با ارز آزاد وارد شوند در حالیکه کالاهایی چون توتون و تنباکو از ارز اتاق مبادله استفاده می‌کنند.

خزانه دار کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: دکتر لاریجانی از رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که در این جلسه هم حضور داشت خواست تا مشکلات و موانع واردات تجهیزات سخت افزاری را بررسی کرده و طی گزارشی به مجلس ارایه کند.

رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود : در ادامه این جلسه از دکتر لاریجانی و دکتر کاظم جلالی دعوت شد تا در مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی که از 19 آذر ماه آغاز به کار می‌کند حضور یابند.

کد مطلب 1748179

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