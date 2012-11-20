  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۸:۴۴

رشته حقوق رکورددار ثبت/

ثبت 90هزارمین پایان نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان‌نامه‌ها

ثبت 90هزارمین پایان نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان‌نامه‌ها

90 هزارمین پایان نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان‌نامه ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی کشور، از دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی، در وب‌سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، از بهمن ماه سال 1387 کار ثبت پایان‌نامه در پایگاه جدید  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات آغاز شده و از آن زمان تاکنون بیش از 90 هزار پایان‌نامه در این پایگاه به ثبت رسیده است.

بیشترین پایان‌نامه ‌های ثبت شده در پایگاه ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی مربوط به گروه علوم انسانی با 38 هزار و 253 رکورد بوده و پس از آن به ترتیب گروه علوم پایه با 19 هزار و 734 رکورد، گروه فنی و مهندسی با 17 هزار و 962 رکورد، گروه کشاورزی با 9338 رکورد، گروه هنر با 2965 رکورد و گروه علوم پزشکی با 1882 رکورد قرار دارند.

در میان پایان نامه های رشته های مختلف تحصیلی، رشته حقوق بالاترین آمار ثبت را به خود اختصاص داده به طوری که 1676 پایان نامه ثبت شده مربوط به رشته حقوق بوده و رشته های روانشناسی، ریاضی، فیزیک و مدیریت در جایگاه های بعدی از نظر میزان ثبت پایان‌نامه در این پایگاه را داشته اند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، در مجموع اطلاعات بیش از 220 هزار پایان نامه را جمع آوری کرده است.

کد مطلب 1748181

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