دیدار اوباما با نخست وزیر کامبوج/ تاکید بررعایت حقوق بشر و ازادی زندانیان سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر از پنوم پن ، باراک اوباما در این دیدار خاطرنشان کرد که نقض حقوق بشر درمیانمار مانعی برای تعمیق روابط کامبوج با آمریکا است.

رئیس حمهوری امریکا تاکید کرد که سغر من به میانمار نشان می دهد کشورهایی که در راه اصلاحات سیاسی گام بردارند و در زمینه رعایت حقوق بشر پیش روند، متحول خواهند شد.

اوباما همچنین بر لزوم برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد و آزادی زندانیان سیاسی در کامبوج تاکید کرد و افزود: این گونه مشکلات مانعی برای تعمیق روابط دوجانبه آمریکا و کامبوج است.

نخست‌وزیر کامبوج نیز در دیدار با اوباما خواهان روابط دوجانبه بیشتر با واشنگتن شد.

اوباما نخستین رئیس جمهور آمریکاست که به کامبوج سفر کرده است. وی برای شرکت در نشست کشورهای آسه ان که در پنوم پن پایتخت کامبوج در حال برگزاری است به این کشور سفر کرده است.

در حاشیه این اجلاس، اوباما با ون جیابائو، نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری چین و یوشیهیکو نودا، نخست‌وزیر ژاپن نیز دیدار می‌کند که روابطش با پکن به علت ادعاهای ارضی منطقه‌ای تیره و تار شده است.

پیش از ورود اوباما به پنوم پن، کامبوجی ها تجمعات بسیاری برگزار کردند و با در دست داشتن پلاکاردها و عکس های اوباما از وی کمک خواستند.

سازمان های مدافع حقوق بشر و دیده بان حقوق بشر چند روز قبل از سفر اوباما به کامبوج، به سرکوب فزاینده ناراضیان در این کشور اشاره کردند و از وی خواستند در این خصوص کامبوج را تحت فشار قرار دهد.

بیست و یکمین اجلاس سران آسه آن از 18 تا 20 ماه جاری میلادی مطابق با 28 تا 30 ابان در پنوم پن پایتخت کامبوج درحال برگزاری است وعلاوه بر سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، رهبران و روسای جمهوری کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا ، هند و نیوزیلند نیز در این نشست حضور خواهند داشت.



اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1967 تاسیس شده و کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام عضو آن هستند.