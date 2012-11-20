به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک گیلان زمین را باید یکی از مناطق ارزشمند ایران در بخش گردشگری نامید، سرزمینی که در چهار سوی آن جاذبه ‌های گوناگونی در زمینه ‌های مختلف طبیعی و تاریخی نهفته ‌است و آن را به یکی از مراکز گردشگری نام آشنای دنیا تبدیل کرده است.

همچنین امروز کمتر گردشگر پیگیر در ایران وجود دارد که نام برخی از جاذبه ‌های طبیعی و گردشگری گیلان چون شهرک تاریخی و باستانی ماسوله، تپه ‌ها و جام مارلیک یا تالاب بین ‌المللی بندرانزلی را نشنیده باشد.

با نیم نگاهی به‌ گیلان سرزمین جاذبه ‌ها و زیبایی ‌های گردشگری ایران می‌ توان آن را چون نگینی درخشان که برتارک ایران چشم ودل هربیننده ‌ای را می‌ فریبد، مشاهده کرد.

زیبایی ‌های گردشگری گیلان چون نگینی درخشان برتارک ایران

استاندار گیلان در این باره می گوید: توسعه صنعت گردشگری به ویژه گردشگری روستایی در استان ضمن ایجاد اشتغال برای گروه‌های متفاوت از قبیل حمل ‌و نقل روستایی، منبع قابل توجهی برای کسب درآمدهای‌ ارزی و عاملی بازدارنده مقابل خروج ارز است.

کیهان هاشم نیا افزود: گردشگری می ‌تواند نقش عمده‌ ای در توانمند سازی مردم محلی، تنوع ‌بخشی به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌ های‌ اشتغال برای مردم روستاها در ارتباط با سایر بخش ‌های اقتصادی ایفا کند.

وی با بیان اینکه توزیع مشاغل‌ بین مردم روستا از مزیت‌ های مهم صنعت گردشگری روستایی است، اظهار داشت: ایجاد درآمد اضافی، مکمل و گسترش فرصت‌ های شغلی در زمینه ‌های کشاورزی از دیگر مزیت ‌های توسعه‌ صنعت گردشگری است که نقش عمده ‌ای در فقرزدایی، رفاه‌ و رونق روستاها دارد همچنین بازار جدیدی برای فروش محصولات کشاورزی‌ و تولیدی به وجود می‌ آید.

استاندار گیلان گفت: گسترش گردشگری روستایی می ‌تواند فعالیت ‌های اقتصادی‌ و مشاغل متنوعی را در مناطق روستایی به وجود آورد.

وی ادامه داد: این فرصت ‌های شغلی‌ که بیشتر خدماتی هستند، ممکن است به ‌طور مستقیم یا غیر مستقیم مانند حمل ‌و نقل، هتلداری، خدمات مشاوره‌ ای و راهنمایی، سازمان‌دهی، بازاریابی، تولیدات صنایع دستی و روستایی و غیره به وجود آیند.

رفع معضل بیکاری و کاهش نرخ مهاجرات جمعیت روستایی به کلانشهرها با صنعت گردشگری

هاشم نیا بیان داشت: این کارکرد گردشگری می ‌تواند به رفع معضل بیکاری، کاهش نرخ مهاجرات جمعیت روستایی به کلانشهرها و کنترل گسترش حاشیه‌ نشینی بینجامد و با انتقال آرام نیروی بیکار پنهان و آشکار از بخش کشاورزی به سمت بخش ‌های خدماتی و فرصت‌ های شغلی جدید با تاکید بر خود اشتغالی کمک بزرگی کند.

به هر حال جاذبه ‌های گردشگری استان گیلان آنقدرزیاد است که جایی نیست که برای یک مسافر خالی از لطف و جذابیت باشد.

خانه‌ های روستایی، بازارهای هفتگی، لباس ‌های محلی، دریا و سواحل آن، باغات چای و زیتون، ابنیه ‌های تاریخی و آرامگاه شخصیت‌ های علمی، فرهنگی، موزه و آثار باستانی همه و همه خبر از تنوع جاذبه‌ های گردشگری استان گیلان دارد.

این جاذبه ‌ها بطورکلی در دل تمامی شهرها و روستاهای استان با قدمت چند هزار ساله نهفته ‌است و پذیرای میهمانانی است که از نقاط دور و نزدیک در سرزمین کوه، دریا و جنگل قصد تفرج دارند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در این باره می گوید: در جهان معاصر گردشگری به عنوان عاملی برای بهبود کیفیت زندگی‌ جوامع در حال توسعه تلقی می ‌شود.

محمد حسین قربانی افزود: رشد و توسعه جهانگردی همواره با تغییراتی شگرف در اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روش زندگی‌ انسانهای همراه است و موجب تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی، فرهنگی‌ و آداب و رسوم مردم است.

وی اظهار داشت: توسعه گردشگری به عنوان " کاتالیزور" توسعه سایر بخش های اقتصادی‌ همچون کشاورزی، ماهیگیری، ساخت و ساز و سایر موارد است.

لزوم توسعه گردشگری مذهبی در گیلان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه گردشگری مذهبی در استان تاکید کرد و گفت: آستانه اشرفیه از شهرستان های مهم مذهبی در شمال کشور است.

وی توسعه زیر ساخت های گردشگری مذهبی با توجه به داشتن زیارتگاه ها و بقاع متبرکه در استان را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: از این فرصت های طلایی برای پویایی اقتصادی این خطه از شمال ایران باید بهره جست.

قربانی در ادامه بهبود خدمات و امکانات اجتماعی، حفظ الگوهای فرهنگی در زمینه ‌های موسیقی، تئاتر، لباس، هنر و صنایع دستی، ایجاد غرور و مباهات نسبت به فرهنگ محلی، ایجاد امکان مبادلات فرهنگی میان جوامع مختلف، افزایش سرزندگی و طراوت‌ در جوامع، ممانعت از مهاجرت روستاییان با ایجاد مشاغل در مناطق‌ روستایی، تقویت فرهنگ ها و سنت ها را از آثار توسعه گردشگری برشمرد.

به هر ترتیب شهرهای مختلف استان گیلان با بناهای تاریخی، سواحل و تالاب های زیبا، مناظر طبیعی بکر در طول سال آماده پذیرایی از میهمانان این استان است.

سواحل ماسه ‌ای و جذاب بنادر انزلی، آستارا، کیاشهر، چمخاله لنگرود، چابکسر و کلاچای تفرجگاه دیدنی و مکانی مناسب برای قایقرانی، ماهیگیری و شنا است.

بارگاه رفیع سید جلال ‌الدین اشرف برادر امام رضا(ع) در آستانه اشرفیه، خواهر امام رضا(ع) و دانای علی در رشت، امامزاده هاشم در جاده رشت - تهران، امامزاده ابراهیم(ع) در شفت از مهمترین مکان های مذهبی استان است که هر ساله پذیرای صدها زائر بومی و غیر بومی است.

سواحل گیلان از مقاصد مهم گردشگری کشور است

همچنین بازدید از آرامگاه میرزا کوچک جنگلی در رشت، آرامگاه دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه، بقعه شیخ زاهد در لاهیجان، بقعه متبرکه سبزقبا، امام زاده میرزا و پیر جلودار در فومن، بقعه شیخ تاج‌ الدین محمود خیری، مرقد مطهر امام زاده سید قاسم(س) و سید ابراهیم(س) در آستارا، بقعه بی ‌بی حوریه درانزلی و بقعه شاه شهیدان در سیاهکل مکان مناسبی برای گردشگرانی است که قصد عزیمت به استان همیشه سبز گیلان را دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این زمینه گفت: گیلان و سواحل آن به دلیل برخورداری از جاذبه ‌های غنی گردشگری یکی از مهمترین مقاصد گردشگری‌ کشور به شمار می ‌آید.

امید عزیزی افزود: توسعه گردشگری متضمن‌ توجه به ابعاد توسعه در تمامی سطوح فردی، سازمانی و ملی است و پایداری آن در گروی‌ استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌ گذاری ‌ها و دیگر موارد است.

وی با بیان اینکه گردشگری تاثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می ‌گذارد، اظهارداشت: این صنعت ضمن ایجاد اشتغال، سرمایه‌ های اقتصادی را به جریان می ‌اندازد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با تصریح اینکه ایران امروز بیش از هرزمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان‌ است، یادآورشد: گردشگری می ‌تواند راه برون‌ رفت از این‌ تنگنا باشد بنابراین باید آن را از تمامی جنبه‌های ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

مناره آجری گسگر، پل خشتی، غار نارنج پره تنیان شهرستان صومعه سرا، برج تاریخی میل، غار لیاروی املش، قلعه لیسار، دو کاخ قشلاقی و ییلاقی نصراله خان سردار امجد، حمام قدیمی آق اولر شهرستان تالش، پل خشتی، مقبره کاشف السلطنه بانی چای، کوه بیجار، حمام گلشن، کاروانسرای تی تی، تپه باستانی مارلیک، پل خشتی و تپه گلشنی، عمارت کلاه فرنگی، باغ محتشم، کتابخانه ملی، موزه، استخر طبیعی عینک و حمام پیرسرا، کاخ میان پشته، فانوس دریایی، موج شکن گوشه‌ ای از بناهای تاریخی و دیدنی گیلان است که هر ساله هزاران نفر توریست ایرانی و خارجی برای بازدید از این مناطق به خطه سرسبز شمال سفر می ‌کنند.

"بام سبز ماسال" از بی نظیر ترین مناطق گردشگری استان گیلان است

فرماندار شهرستان ماسال نیز در این ارتباط می گوید: این شهرستان دارای جاذبه های توریستی، مناظر زیبا و دلپذیر از قبیل جنگل های سر به فلک کشیده و درختان تنومند و آبشارهای طبیعی، حیات وحش و مراتع سرسبز است.

سید رضا جوادپور با بیان اینکه در شهرستان ماسال 17 غار شناسایی شده که بزرگترین و مهمترین آن غار "آویشو" است، اظهارداشت: این غار در 22 کیلومتری شهر ماسال واقع است.

فرماندار ماسال گفت: این غار با دهانه ای به ارتفاع 15 متر با دهلیزهایی به ارتفاع 50 سانتیمتر تا 30 مترتشکیل شده است، در داخل این غار رودخانه ای جریان دارد، چند آبشار نیز در مسیر این غار واقع که ارتفاع آنها از 8 تا 12 متر می رسد و بیشتر دارای شیب معکوس است.

وی افزود: در داخل غار قندیل های آهکی تشکیل شده است که بلندی بعضی از این قندیل ها بیش از یک متر است، طول این غار تا هزار و 700 متر قابل دسترس برای غارنوردان بوده و هنوز قابل استفاده عموم نیست.

جوادپور در ادامه با اشاره به اینکه صنعت گردشگری به عنوان سرمایه بزرگ در عصر کنونی به شمار می رود، اظهارداشت: خداوند عنایت ویژه ای به مناطق شمالی به ویژه گیلان در زمینه قابلیت های گردشگری داشته و مسئولان باید در تکمیل این مناطق و ایجاد زیر ساخت های آن کمر همت ببندند تا هم گردشگری در منطقه رونق یابد و هم مهاجرت ها معکوس شود.

استان گیلان علاوه بر آثار تاریخی و مذهبی دارای ‪ 565 ‬ هزار هکتار جنگل و ‪ 224 ‬ هزارهکتار مرتع طبیعی است که مانند کمربندی سبز از سواحل چابکسر شروع و تا سواحل آستارا امتداد دارد.

بهره گیری مناسب از بستر گردشگری گیلان نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری است

جنگل های سر سبز گیلان سرشار از چشمه و رودخانه‌ های خروشان است که مایه حیات و دلپذیری هوایی این مناطق شده و مسافران با دیدن این طبیعت بکر و خداداد خود را به آغوش سر سبز مراتع استان می ‌سپارند و چند صباحی همهمه و دغدغه شهرهای بزرگ را فراموش می ‌کنند و جان دل را با صدای نغمه پرندگان و شرشر آب چشمه‌ ها صفا می ‌بخشند.

وجود تالاب هایی مانند تالاب خطیب گوران و کهنه گوراب فومن، تالاب بندر کیاشهر، تالاب استیل آستارا، تالاب بین ‌المللی انزلی توقفگاه و پناهگاه هزاران پرنده زیباو رنگارنگ دریایی و قوهای سپید، تالاب زیبای امیرکلایه لاهیجان با انواع پرندگان دریایی، آبشار پره سره هشتپر، تالاب زیبای زربیجار با پوشش گیاهی مردابی زیستگاه پرندگان مهاجر املش، تالاب سیاه درویشان و نرگستان صومعه سرا مانند طاووسی زیبا پرهای افسونگر خود را برای پذیرایی از مسافران گسترده است.

به هر حال سالانه میلیون ها نفر گردشگر داخلی و خارجی از نقاط دیدنی استان و بازارچه‌های مرزی شهرهای آستارا و انزلی دیدن و خرید می‌ کنند اما به ‌رغم این توانمندی های بالقوه، متاسفانه بدلیل عدم برنامه ‌ریزی و سرمایه ‌گذاری کافی در گذشته، این خطه از شمال ایران هنوز برای بهره ‌گیری های کامل از این توانمندی ها دارای مشکلاتی است.