تصویر عاشورا از "خورشید کاروان" تا "گوهر هدایت"

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مراسم تعزیه خوانی در نقاط مختلف شهر، اجرای نمایش های خیابانی با همین موضوع، انتشار آلبوم های موسیقی عاشورایی، برپایی نمایشگاه های تجسمی با موضوع محرم، اجرای نمایش های صحنه ای و ... از جمله برنامه هایی است که در سال های اخیر بیشتر از گذشته مورد توجه بوده است.

همچنین در یکی دو سال گذشته برگزاری و اجرای این برنامه ها در قالب یک مجموعه مورد توجه بوده است به طوری که مخاطب هنر می تواند از میان این برنامه ها که در قالب یک سلسله برنامه هماهنگ برگزار می شود یکی را که مورد سلیقه و علاقه اش است انتخاب کرده و از آن بهره مند شود. در واقع ارائه برنامه های هنری مرتبط با محرم در یک مجموعه امکان انتخاب و نیز دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره برنامه های مرتبط دیگر را به مخاطب می دهد.

سال گذشته معاونت هنری ارشاد در اقدامی برای نخستین بار برنامه های هنری عاشورایی در رشته های موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی را در قالب سوگواره «آفتاب سرخ» برگزار کرد که استمرار آن در سال جاری را باید به فال نیک گرفت.

«گوهر هدایت» عنوانی است که امسال برای برنامه های هنری خود در ماه های محرم و صفر انتخاب شده است. برگزاری مراسم تعزیه خوانی در فرهنگسرای نیاوران یکی از این برنامه هاست. بر این اساس اجرای تعزیه‌های غلام ترک، مسلم بن عقیل، طفلان مسلم، حربن یزید ریاحی، حضرت علی اکبر(ع)، وهب، قاسم بن حسن، شهادت حضرت ابوالفضل(ع)، شهادت امام حسن (ع) و بازار شام در برنامه کاری فرهنگسرای نیاوران قرار گرفته و مخاطبان از شب اول ماه محرم هر شب ساعت 21 می توانند در فضای باز فرهنگسرای نیاوران به تماشای این تعزیه ها نشسته و همراه با تعزیه خوان ها برای امام حسین (ع) عزاداری کنند. نکته قابل توجه در این تعزیه ها حضور گروهی حرفه ای از تعزیه خوان های خوانسار در تهران و اجرای برنامه توسط هنرمندان شهرستانی و البته تعزیه خوان های حرفه ای است. همچنین در حاشیه این تعزیه خوانی ها نمایشگاه یاز نسخ مختلف تعزیه از نسخه نویسانی همچون میرعزا و میرغم کاشانی برپا شده است.

نمایشگاه «تصویر عاشورایی» در نگارخانه شماره یک هنر ایران شامل عکس ها و نقاشی های قهوه خانه ای با آثاری از جمشید بایرامی، علی اکبر لرنی، رضوان صادق زادهف احمد خلیلی فرد، حمیدرضا ناظمیان، فاطمه هدایتی، طاهره ایوبی، مونا هنرمند، سیدحسین حسینی و... یکی دیگر از برنامه های «گوهر هدایت» است. نمایشگاه «تصویر عاشورایی» 29 آبان مقارن با چهارم محرم افتتاح شده و تا دوازدهم آذر ماه مقارن با هفدهم ماه صفر ادامه خواهد داشت.

برپایی مجالس تعزیه خوانی در فضای باز مجموعه تئاتر شهر در قالب برنامه های «گوهر هدایت» را هم نباید فراموش کرد. این تعزیه ها از پنجم محرم، هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء در محوطه باز تئاتر شهر اجرا شده و تا پانزدهم محرم ادامه خواهد داشت. غارت خیمه ها، حجه الوداع، خرابه شام و بازار شام از جمله تعزیه هایی است که در فضای باز تئاتر شهر اجرا خواهد شد.

اجرای نمایش «طوفان» به نویسندگی سیدحسین فدایی حسین و کارگردانی آرش دادگر در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر هم در قالب یکی از برنامه های سوگواره «گوهر هدایت» از دهم آبان ماه آغاز شده و تا 10 آذر ادامه خواهد داشت. «طوفان» درباره سفر مسلم بن عقیل به کوفه است که در راه دچار یک طوفان می‌شود و دو تن از همراهانش کشته می‌شوند. مسلم آینده را پیشاپیش در طوفان می‌بیند و ایمان پیدا می‌کند که باید حتما خود را به کوفه برساند. از جمله بازیگران «طوفان» می‌توان از یعقوب صباحی، مهران امام‌بخش، امین طباطبایی، کامبیز امینی، مجید امیری، آرش دادگر، گیتی قاسمی، عمار عاشوری، مهراب رستمی، احسان ناجی و رسول مکوندی نام برد.

اجرای شش نمایش خیابانی در ماه‌های محرم و صفر هم در همین راستا قابل توجه است. «این کفتر خانه ندارد»، «مجلس سوغاتی آوردن شهر»، «علی فرزند حسین(ع)»، «بیرق پوشی»، «گر شمر یه ذره می فهمید»، «معرکه در معرکه» عنوان نمایش هایی است که در ماه های محرم و صفر در استان های ایلام، یزد، مازندران، قزوین و تهران اجرا خواهد شد.

با این همه باید گفت هنوز عرصه هنر آنگونه که لازم و بایسته است دین خود را به عاشورا و امام حسین (ع) ادا نکرده و این مهم علاوه بر ارادت هنرمندان و حمایت مسئولان نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت و برپایه نیازسنجی های صورت گرفته است.

اگرچه برگزاری «گوهر هدایت» بسیار مناسب و قابل توجه است اما ضرورت برنامه ریزی برای اجرای آن از چند ماه قبل و مشارکت دادن تعداد زیادی از هنرمندان و نیز گسترش این برنامه ها به نقاط مختلف شهر و حتی شهرهای بیشتر از جمله نکاتی است که باید مدنظر داشت.

----------------------

هومن اصلانی