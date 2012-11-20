به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در سالهای گذشته فراز و نشیبهای بسیاری در حوزه اکران فیلمهای خارجی داشته است. به این ترتیب که برای رسیدن به این منظور در سالهای نه چندان دور برخی از سالنهای سینما در سئانسهای پایانی به نمایش فیلمهای خارجی اختصاص داده میشد و یا حتی در مقطعی طرح اکران فیلمهای خارجی در ماه رمضان نیز مطرح شد اما هیچگاه به نتیجه نرسید و تنها به صورت تک سئانس برخی از فیلمها روی پرده رفت.
اکران فیلمهای خارجی رها شده سالنهای سینما
البته این طرح در ماه رمضان سال جاری بار دیگر عنوان و اجرایی شد. در این طرح قرار شد سینمای برج میلاد با همکاری بنیاد سینمایی فارابی از اواخر تیرماه تا میانه مردادماه هشت فیلم خارجی را در قالب جشنواره فیلمهای خارجی، اکران کند.
این طرح با اکران فیلمهای "درخت زندگی" ساخته ترنس مالیک، "پسرکی با دوچرخه" ساخته برادران داردن،"عقاب" ساخته کوین مک دونالد، "جرم هنری" ساخته مالکم ونوایلی، "ما یک پاپ داریم" ساخته نانی مورتی، "النا" ساخته آندری زویاگینتسف، "اسب تورین" ساخته بلاتار و "انسانهای آزاد" ساخته مه مت تانریسور در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد تهران اکران شوند اما مسئله این است که اکران این فیلمها هم ادامه پیدا نکرد.
آنچه عنوان شد اشارهای کوتاه و گذرا به تلاش برای حضور سینمای جهان در اکران عمومی و در دسترس قرار گرفتن این فیلمها برای مخاطب داخلی بود اما آنچه در میان جای توجه ویژهتر دارد، ظهور و نمایش فیلمهای سه بعدی در سینمای ایران است که چندی است در تالار ایوان شمس و یکی از سالنهای برج میلاد انجام میشود و به نوعی مخاطب خاص خود را نیز پیدا کردهاست.
اکران در ایران قبل از پخش جهانی!؟
نمایش فیلمهای سه بعدی در ایام نوروز به صورت بسیار محدود با آثاری چون "هوگو"، "شنل قرمزی" و "هیولایی در پاریس" آغاز شد و طبق آمار با وجود اکران بسیار محدود 60 میلیون تومان فروش داشت که رقمی امیدوارکننده بود. همین آمار در یک سالن در ایام نوروز نشاندهنده استقبال تماشاگران از اکران فیلمهای سهبعدی بود.
در همین راستا چندی پیش یک روزنامه سینمایی تبلیغی درباره یک انیمیشن سه بعدی منتشر کرد با این شعار که "برای نخستین بار اکران در ایران قبل از پخش جهانی". در همین تبلیغ این گونه نوشته شده بود که این اکران با حمایت سازمان سینمایی و همکاری موسسه تصویر شهر انجام میشود.
جالب اینکه همزمان با این تبلیغات دیویدی با کیفیت همین انیمیشن در خیابانهای تهران در حال فروش بود که این امر موید اکران جهانی آن است. حال چگونه قصد اکران این انیمیشن در ایران را آن هم قبل از پخش جهانی داریم؟
موسسه تصویرشهر تنها پخشکننده است
در همین رابطه خبرنگار مهر، با سید هادی منبتی مدیرعامل موسسه "تصویرشهر" تماس گرفت و توضیحاتی درباره این تبلیغ خواست. این مدیر سینمایی در پاسخ به این عبارت که این فیلم سه بعدی برای نخستینبار و قبل از پخش جهانی اکران میشود گفت: مدیر موسسه ایدهآل سینما که یک موسسه ایرانی و ایتالیایی است که با فارابی طرف قرارداد است و این فیلم پس از تایید فارابی وارد مرحله پخش شدهاست.
منبتی در ادامه متذکر شد: موسسه تصویرشهر تنها بهعنوان پخشکننده با این موسسه همکاری کردهاست و خود مسئولان این موسسه باید پاسخگوی ادعای مطرح شده باشند. لازم به ذکر است پیگیری خبرنگار مهر برای دریافت پاسخ روشن از سوی موسسه ایدهآل سینما به جایی نرسید و هیچ یک از مسئولان حاضر به پاسخگویی نبودند.
فارغ از اینکه برنامهریزی این موسسه برای اکران این انیمیشن چگونه بودهاست و اساسا این شعار تبلیغاتی در چه بستری متولد شدهاست، این اتفاق بهانهای است تا جدیتر درباره ظرفیت سینمای ایران برای اکران آثار جهانی مورد بازخوانی قرار گیرد. تحقق این امر بیش از تبلیغات نیازمند برنامهریزی دقیق است.
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