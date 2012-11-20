به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از تیم های شرکت کننده روز گذشته آغاز شد و در پایان روز نخست کاراته های 109 کشور جهان نام خود را لیست اولیه این مسابقات ثبت کردند.

ثبت نام از تیم‌های متقاضی حضور در این مسابقات امروز تا ساعت 19 به وقت محلی نیز ادامه خواهد داشت و احتمال افزایش این تعداد می رود. محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته کشورمان روز گذشته به همراه علیرضا کتیرایی کار ثبت نام تیم ملی کشورمان را انجام دادند. مراسم قرعه کشی این مسابقات ساعت 20 امشب به وقت محلی در پاریس انجام می شود و ملی پوشان کشورمان رقبای خود را خواهند شناخت.

اما در این دوره از مسابقات مربیان ایرانی حضور پررنگی دارند. محمدرضا رشیدنیا در تیم ملی ماکائو ، مهدی عموزاده، کاپیتان اسبق تیم ملی کشورمان و اولین طلایی کاراته ایران به همراه ابراهیم نادربیگی در تیم های کومیته و کاتای امارات، احمد صافی در تیم ملی کره جنوبی محمود کرک آبادی در تیم هنگ کنگ، علی عزیزی و جعفری در تیم های ملی بلژیک و دانمارک در مسابقات جهانی 2012 پاریس حضور دارند.

بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی جهان اول تا پنجم آذر ماه در پاریس فرانسه برگزار می شود.