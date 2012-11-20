دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به همکاریهای موسسه اقیانوسشناسی با شرکت نفت خزر، افزود: قرار داد همکاری میان موسسه ملی اقیانوسشناسی و شرکت نفت خزر به مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون تومان به امضا رسید.
رئیس موسسه ملی اقیانوسشناسی مقابله و مبارزه با آلودگیهای نفتی احتمالی در دریای خزر را از اهداف این قرارداد همکاری نام برد و اظهار داشت: در این طرح به دنبال ارائه راهکارهای عملی و تبیین دستور العملها و ارائه مشاوره به شرکت نفت خزر در خصوص آلودگیهای نفتی هستیم.
وی با اشاره به جزئیات تحقیقات در دریای خزر، یادآور شد: با امضای این پروژه در خصوص وضعیت موجود دریای خزر مطالعاتی انجام میشود که برای این منظور اقدام به اندازهگیریهای میدانی در دریا خواهد شد و از دادههای به دست آمده مدلهای عددی برای این حوزه آبی ترسیم خواهیم کرد.
چگینی نحوه گردش آب و منابع انتقال آلودگی به دریای خزر را از دیگر زمینههای مطالعاتی در این همکاری ذکر کرد و ادامه داد: با توجه به عمق زیاد فعالیت در سکوهای نفتی بر روی منابع هیدرو کربنی دریا، این مطالعات کمک خواهد کرد تا در زمان وقوع حوادث در دریای خزر بتوانیم راهکارهای مناسبی برای مقابله با آلودگیهای نفتی ارائه دهیم.
وضعیت آلودگی خزر
وی به وضعیت آلودگیهای در دریا خزر اشاره کرد و گفت: آلودگیهای موجود در دریای خزر شامل مواد نفتی، فلزات سنگین و آلودگیهای ناشی از پسابهای صنعتی و فاضلابهای خانگی میشود.
چگینی با تاکید بر اینکه این آلودگیها ناشی از فعالیتهای 5 کشور حوزه دریای خزر است، اضافه کرد: این آلودگیها از سوی این 5 کشور وارد دریای خزر میشود ولی در وضع خطرناک و هشدار قرار ندارد از این رو باید به طور مراقب وضعیت آلودگی را کنترل و این آلودگیها را به حداقل برسانیم.
وضعیت شکوفایی جلبکی
رئیس موسسه ملی اقیانوسشناسی با تاکید بر اینکه در دریای خزر در چند ماه اخیر شکوفایی جلبکی و یا تهاجم گونه جدیدی مشاهده نشده است، ادامه داد: ولی به دلیل ورود مواد مغذی مانند پسابهای صنعتی و فاضلابهای خانگی، کودهای شیمیایی و مواد نفتی و تردد ناوگانهای تجاری و نظامی از دریای خزر و دریای عمان موجب پدیده شکوفایی جلبکی میشود از این رو باید به طور دایم منابع آبی در شمال و جنوب پایش شود.
نظر شما