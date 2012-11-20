کشف 80 قطعه تاریخی در سقز/ سمینار راهکارهای پیمانکاری در کردستان عراق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سقز از کشف مجموعه ای از اشیاء تاریخی در این شهرستان خبرداد.

حمید گلالی پور افزود: این مجموعه اشیاء 80 قطعه شامل حلقه های ریز مفرغی، مهره و سکه بوده که دارای اصالت فرهنگی و تاریخی هستند.

وی اظهار داشت: این اشیاء تاریخی توسط پلیس مبارزه با قاچاق کالای شهرستان سقز از فردی در داخل شهر سقز کشف و ضبط شده است.

شایان ذکر است فرد دستگیر شده تحویل مقامات قضایی داده شده است که حکم صادره پس از طی مراحل قانونی اعلام می شود.

برگزاری سمینار راهکارهای پیمانکاری در کردستان عراق

اولین همایش پیمانکاران سراسر کشور با موضوع راهکارهای همکاری پیمانکاران ایرانی برای فعالیت در کردستان عراق در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان کردستان برگزار شد.

در این مراسم مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ضمن معرفی پتانسیل های موجود در استان کردستان در بخش های مختلف میراث فرهنگی، گردشگری و توسعه سرمایه گذاری بیان کرد: استان کردستان دارای جاذبه های بسیارخوبی در حوزه های مختلف از جمله گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی است و این اداره کل برای حمایت از سرمایه گذاران اعلام امادگی کرده و از تمامی سرمایه گذاران در حوزه های مرتبط این اداره کل پشتیبانی می کند.

فرهاد میمنت آبادی ادامه داد: استان کردستان به دلیل هم مرز بودن با کشور عراق می تواند در بخش های توسعه گردشگری و توریسم و همچنین صادرات و واردات صنایع دستی کردستان بسیار خوب بدرخشد و این می تواند موجب جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال و توسعه صنعت گردشگری در این استان باشد و زمینه های مناسبی را برای جذب سرمایه گذار از طریق این موضوعات فراهم کرد.

وی با بیان اینکه استان کردستان یکی از پرجاذبه ترین و زیباترین استان های کشور است، یادآور شد: سرمایه گذاران با سرمایه گذاری مناسب و مطلوب می توانند این جاذبه های استان را به کشور و دنیا معرفی کرده و ابزاری برای رونق سرمایه گذاری در کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق باشند.

برگزاری دوره های آموزشی کردی دوزی برای زندانیان آزاد شده از بند در سنندج

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان از برگزاری دوره های آموزشی کردی دوزی برای زندانیان آزاد شده از بند و زنان سرپرست خانوار خبرداد.

فرهاد حامدی گفت: این کلاس ها با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان سنندج برای تعداد 15 نفر از زندانیانی که از بند اسارت آزاد شده و همچنین برای زنان بی سرپرست و یا سرپرست خانوار در راستای ایجاد شغل برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری این دوره های آموزشی صنایع دستی برای اقشار آسیب پذیر می تواند یاریگر آنها در دریافت تسهیلات و اشتغالزایی باشد که طی مذاکره با اورژانس اجتماعی شهر سنندج این کلاس ها در اسرع وقت برای این قشر از جامعه برگزار می شود.