میزان صادرات کشور 33 درصد افزایش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله محمدخانی غیاثوند عصر سه شنبه در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان همدان با اشاره به اهمیت صادرات، گفت: صادرات باعث افزایش ارزش افزوده، ارزآوری، اشتغالزایی و ورنق تولید کشور می شود.

وی با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی به سر می بریم و دشمن سعی دارد تا مردم دست از حمایت دولت و کشور خود بردارند، گفت: تحریم فروش نفت ایران فرصتی برای صادرات کالاهای غیرنفتی است.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته به ارز حاصل از فروش و صادرات نفت وابسته نبودیم، گفت: در شرایط امروز برای تأمین ارز واردات و تأمین معیشت مردم متکی به صادرات کالاهای غیرنفتی شده ایم.

وی بر افزایش تعامل و همدلی با بخش خصوصی تأکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از تنگناها از بین رفته است به طوری که قبل از دولت نهم میزان صادرات شش میلیارد و 700 هزار دلار بود که در سال گذشته این رقم به 48 میلیارد دلار رسیده است.

غیاثوند اضافه کرد: در برنامه پنجم توسعه رساندن میزان صادرات کالاهای غیرنفتی به 51 میلیارد دلار هدف قرار گرفته که با این تفاسیر در راستای برنامه در حال حرکت هستیم.

وی از افزایش 33 درصدی صادرات خبر داد و افزود: صادرات استان همدان نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد داشته است که این نشان از همت و پشتکار فعالان این عرصه دارد.

دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات در رابطه با دلیل حذف جوایز صادراتی از سال گذشته گفت: به علت مشکلاتی که در تأمین اعتبار وجود داشت جوایز صادراتی حذف شد به طوری که 110 میلیارد تومان بدهی از سال 89 و 284 میلیارد تومان از سال گذشته مربوط به جوایز صادراتی پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی شده تا این جوایز به روش دیگری برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود، گفت: از جمله آنها می توان به تخفیف حضور در نمایشگاه های بین المللی، اعزام گروه تجاری، دوره های آموزشی، تخفیف در مالیات و عوارض گمرکی اشاره کرد.