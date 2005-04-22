چشيدن كيك "مهر" و "وفاق" خوب است ؛ نه قطعه قطعه كردن آن

* مراسم سخنراني دكتر ولايتي كه قرار بود ساعت 13 در سالن دانشگاه آزاد تهران مركز مجتمع ولي عصر (عج ) آغاز شود، با يك ساعت و نيم تاخير در ساعت 30/14 آغاز شد.

* دقايقي پيش از آغاز مراسم چهار نفر كه كيكي بزرگ را حمل مي كردند، وارد سالن شدند و آن را جلوي مراسم و بر روي سن قرار دادند . با ورود افراد حامل اين كيك بزرگ به سالن كه تقريبا بيش از هزار دانشجو در آن حضور داشتند، تعدادي از دانشجويان صلوات فرستادند و عده زيادي با سوت و كف ورود اين كيك بزرگ را به سالن تبريك گفتند. بر روي كيك نقشه ايران با سه رنگ پرچم ايران نقش بسته بود و بر روي آن نوشته شده بود : " كيك مهر و وفاق ".

* بلافاصله پس از قرار گرفتن " كيك مهرو وفاق" بر روي سن، عكاسان حاضر در سالن كه به نظر مي رسيد تعداد آنان بيشتر از خبرنگاران باشد، شروع به عكس برداري از اين كيك جالب كردند.

* پرچم هاي كاغدي كوچكي در دست برخي از حضار در اين سالن ديده مي شد كه در يك طرف آن تصوير دكتر ولايتي بود و نوشته شده بود : " اصولگراي اصلاح طلب مي آيد" و در آن طرف پرچم تصويري از ايران و نوشته اي با اين مضمون : يا علي گفتيم و عشق آغاز شد.

* در ساعت 30/14 كه دكتر ولايتي وارد سالن شد، در لحظات اول عده كمي متوجه حضور وي شدند ولي پس از طي چند متر در سالن تعداد زيادي از دانشجويان حاضرين متوجه حضور وي شدند و با سوت و كف از او استقبال كردند. دانشجويان شعار مي دادند : " كانديد نسل جوان ولايتي قهرمان "

* ولايتي در بخش هاي مختلفي از مراسم با مطرح كردن لطيفه هابي سعي در خنداندن حاضران داشت كه در اين كار بسيار موفق بود و گاهي اوقات دانشجويان با سوت و كف ممتد رضايت خود را از وي اعلام و شعار مي دادند :" دكتر دوست داريم" .

* در انتهاي سالن در طول برگزاري برنامه بطور مرتب سرو صدا بود و گاها درگيري هاي لفظي بين افرادي كه ظاهرا از استان هاي مختلف آمده بودند روي مي داد.

* دكتر ولايتي در قسمتي از برنامه جمله اي گفت كه عده كمي كف زدند . ولايتي صحبت خود را متوقف كرد و گفت : مثل اين كه يك كفي ميخواستيد بزنيد كه نزديد. كف و سوت ها خيلي كم توان است؛ مثل اين كه غذاي پرقوتي به شما نداده اند .

* در پايان مراسم از دكتر ولايتي خواسته شد كه كيك مهر و وفاق را با چاقو قطعه قطعه كند. دكتر ولايتي بر سر كيك حاضر شد و قصد داشت كه كيك را از وسط نصف كند كه محمد علي رامين از همراهان وي از ولايتي خواست كه اين كار را نكند و فقط از گوشه اين كيك مقداري برداشته و بخورد.

* محمد علي رامين دبير كل جمعيت دفاع از اقليت هاي مسلمان در غرب كه دكتر ولايتي را همراهي مي كرد در پايان مراسم در مورد علت اين كار خود به خبرنگار "مهر" گفت : از آنجايي كه اين كيك با يك ايده بسيار زيبايي طراحي شده بود و هم پرچم مقدس جمهوري اسلامي داشت و هم نقشه جمهوري اسلامي بر آن نقش بسته بود، احساس كردم چشيدن اين كيك لذت دارد نه قطعه قطعه كردن آن.