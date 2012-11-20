سهم همدان از صنایع تبدیلی کشاورزی صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه همدان با اشاره مزیت های توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: بیشترین محصول پر سر و صدای تولید کشاورزی استان همدان سیب زمینی است اما در زمینه تولید محصولات متکی بر صنایع تبدیلی از جمله چیپس و سیب زمینی خلال شده و... کاری انجام نداده ایم.

وظیفه صادرکنندگان تنها صادرات محصولات تولیدی نیست

وی خطاب به صادرکنندگان گفت: وظیفه شما تنها صادرات محصولات تولیدی نیست بلکه باید نسبت به راه اندازی صنایع تبدیلی کشاورزی اقدام و تولیدات حاصل از آن را صادر کنید.

استاندار همدان افزایش چهار درصدی صادرات از نظر وزنی و ارزش ریالی را درخور شان استان همدان ندانست و افزود: میزان صادرات در سال گذشته 57 میلیون دلار بوده که امسال به 60 میلیون دلار رسیده است که باید بررسی شود با توجه به میزان تولید صورت گرفته و تأمین نیاز مصرف کنندگان استان، آیا این میزان صادرات مناسب بوده است؟

وی در رابطه با ظرفیت های صادراتی استان همدان بیان کرد: 25 میلیون دلار از صادرات استان قریب مربوط به کشمش ملایر، پنج میلیون دلار سهم صادرات سیمان، یک میلیارد و 700 هزار دلار مربوط به سیب زمینی، یک میلیارد و 500 هزار دلار لبنیات و 17 میلیون دلار مربوط به صادرات صنایع دستی است که این ارقام نشان می دهد که مزیت ها و ظرفیت هایی صادرات کالاهای تولیدی استان بیش از این میزان است و باید هدف گذاری مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

باید قوانین دست و پاگیر برای توسعه صادرات رفع شود

استاندار همدان با بیان اینکه باید قوانین دست و پاگیر برای توسعه صادرات رفع شود، افزود: قوانین که وضع می شود برای جلوگیری از انجام کار نیست بلکه برای تسهیل و ایجاد نظم و انضباط در جامعه است.

وی وضعیت کشور را ویژه ارزیابی کرد و گفت: دشمن با تمام قوا و با بکارگیری ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری و افزایش فشار تحریم سعی دارد کشور را متوقف کند که تاکنون نتوانسته و به هر نحوی در حال دست و پا زدن است.

آزاد ادامه داد: دشمن بخش عظیمی از توان خود را در بحث اقتصادی قرار داده است که مردم از دولت ناراضی شوند چرا که دشمن این حساسیت را درک کرده است که سرمایه اصلی نظام کشور حضور مردم همیشه در صحنه است.

برای پیشبرد کارها باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم

وی عنوان کرد: برای پیشبرد کارها باید بنابر تأکید رهبری به سمت اقتصاد مقاومتی برویم و باید تکلیف صادرکننده، مصرف کننده و دولت را به صورت مجزا مشخص کنیم.

استاندار یکی از راه های موفقیت اقتصاد مقاومتی را توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد و گفت: ممنوعیت صادرات برخی از کالا ریشه ملی دارد چرا که مردم در داخل کشور به این اقلام بیشتر نیاز دارند بنابراین باید در انبارها ذخیره شود.