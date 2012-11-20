صدور بخشنامه های مکرر برای تجار و بازرگانان مشکل آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رضایی عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان همدان در رابطه با مشکلات و موانع صادراتی اظهار داشت: صادرات و واردات کالاهای تولیدی به منظور مذاکرات، عقد قرارداد تا ترخیص کالا زمان بر است و این در حالی است که در این مدت بخشنامه های مکرر و خلق الساعه توسط وزارتخانه های مربوطه صادر می شود که برای تجار و بازرگانان خطرناک است.

وی با انتقاد از تنوع موجود در قلم کالاهای تولیدی که برای آنها ممنوعیت صادرات اعلام می شود، گفت: صادرات این اقلام نباید به صورت ناگهانی ممنوع شود چرا که با برنامه ریزی و هدف گذاری صادراتی بازرگانان تناسب ندارد و باعث از دست دادن بازارهای هدف می شود.

نابسامانی ارز باعث از دست دادن بازار های 10 ساله صادرات شده است

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش ملایر در رابطه با تنوع قیمت ارز بیان مرد: از سال گذشته به صورت جدی با نابسامانی نرخ ارز و عدم ثبات آن بازارهای 10 ساله صادراتی را از دست داده ایم.

وی افزود: تنوع نرخ ارز از جمله ارز مرجع 1226 تومانی، غیر مرجع 2500 تومانی و یا ارز حواله ای و ارز آزاد مشکلات عدیده ای را برای تجار به وجود آورده است و چالش جدی در بحث صادرات خواهد بود.

رضایی در ادامه از تعامل بخش خصوصی با دولت سخن گفت و اضافه کرد: تحریم ها در اقتصاد کشور تأثیر بسزایی داشته است ولی با درایت بازرگانان و تجار تحریم ها را دور زده ایم اما این در حالی است که با سیاست های داخلی کشور دچار خود تحریمی شده ایم که بسیار خطرناک تر از تحریم کشورهای غربی است.

حذف جوایز صادراتی منطقی نیست

رضایی با بیان اینکه کالاهایی که زمانی جوایز صادراتی دریافت می کرد امروز باید تعرفه پرداخت کند، گفت: پرداخت جوایز صادراتی موجب تأثیرگذاری مؤثر بر عملکرد صادراتی تجار می شد که از نظر بخش خصوصی حذف آن منطقی نیست.

وی اضافه کرد: هزینه دریافت تسهیلات و وام های بانکی بالاست و با این وضعیت نمی توان با کشورهای بازار هدف رقابت کرد.

مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه همدان نیز که هزینه برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر را برعهده داشت، گفت: این شرکت از سال 64 با میزان تولید پنج میلیون تن در روز راه اندازی شد و امروز به 170 تن رسیده است.

230 نفر در شرکت شیر پاستوریزه همدان فعالیت دارند

علی محمدی ادامه داد: 25 نوع محصول لبنی در این شرکت تولید می شود و 230 نفر به صورت مستقیم و بیش از دو هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این شرکت اشتغال دارند.

وی توسعه خطوط تولید، افزایش فروش و صادرات و اختصاص سهم بیشتر در بازار را از اهداف شرکت پگاه برشمرد و افزود: برای رشد استان همدان به دنبال آن هستیم که شرایطی را فراهم آوریم که تمام صنعتگران و تولیدکنندگان در عرصه تبلیغ محصول تولیدی استان مشارکت کنند.

وی عنوان کرد: باید با تبلیغات به همشهریان بقبولانیم که محصولات تولیدی داخل استان را مصرف کنند تا زمینه رشد و توسعه اقتصادی را به سهم خود فراهم آورند.