سالانه 10 میلیون شاخه گل تزئینی در هرمزگان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر حمزه بهاری گلهای تولید شده را شامل گلایول، آفتابگردان زینتی ونشاء گل گلدانی ذکر کرد و اضافه کرد: سه میلیون شاخه گل از نوع گلهای شاخه بریده(از سطح 20 هکتار فضای باز وپنج هزار متر مربع گلخانه ای) برداشت می شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از تولید هفت میلیون نشاء گل گلدانی از سطح شش هزار متر مربع گلخانه خبر داد وازدیگر تولیدات گل وگیاهان زینتی این استان در فصل های پاییز و زمستان نام برد.

در اطلاعات منتشره سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان آمده است گلهای شاخه بریده فضای باز شامل گلایول وآفتابگردان وشاخه بریده گلخانه ای شامل ژربرا ،رز ،لیلیوم وداودی وهمچنین نشاء گل شامل پریوش، اطلسی، شب بو،کوکب و... است.

72 نفر در استان هرمزگان به حرفه زنبور داری مشغول هستند

ابراهیم طغرلی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از اشتغال 72 نفر به حرفه زنبور داری دراین استان خبر داد و اظهار داشت: شهرستان حاجی آباد با چهار هزار و318 کلنی و تولید 42 تن عسل طبق آمارگیری سال 90 در زمینه تولید عسل و تعداد کلنی ها رتبه نخست را در این استان دارد.

وی تعداد کلنی زنبور عسل در استان را بر اساس آمارگیری سال 90 ، 9 هزار و282 کلنی عنوان و خاطرنشان کردکه در سال گذشته 74 تن عسل توسط زنبورداران بومی استان تولید شده است.

وی با اشاره به اشتغال 72 نفر در حرفه زنبورداری افزود: عسل در استان هرمزگان در فصول بهار و پاییز برداشت می شود و زنبورداران استان برای تولید عسل در فصل تابستان به استانهای دیگر که شرایط مناسب پرورش زنبورعسل در فصل تابستان را دارد کوچ می کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: به دلیل دما و پوشش گیاهی مناسب در فصل زمستان و بهار یکی از مناطق اصلی کوچ زنبورداران در کشور است که کوچ از مناطق دیگر کشور به استان به تعداد کم آغاز شده است ولی عمده زنبورداران مهاجر در نیمه اول دی ماه به استان وارد می شوند.

46 میلیارد ریال اعتبار استانی به بخش کشاورزی هرمزگان اختصاص یافت

مدیر برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: مبلغ 46 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان به پروژه های بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

عادل شهرزاد اظهار داشت: بیش از 50درصد اعتبارات مذکور به مبلغ 25 میلیارد و300 میلیون ریال به بخش آب وخاک وفنی مهندسی اختصاص یافته و مابقی این اعتبار در بخش های زراعت ، باغبانی،دام وطیور و امور عشایری هزینه خواهد شد.