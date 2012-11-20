به گزارش خبرنگار مهر، خیلیها در طول تاریخ درباره عملکرد رژیم صهیونیستی در قبال مردم فلسطین سخن گفته و مواضعشان را اعلام کردهاند. برخی هم شاید در گفتگوهایشان با رسانهها در اینباره سخن نگفته باشند و یا کمتر در جایی اظهارنظری شفاهی از آنها در اینباره شنیده شده باشد ولی تصمیم گرفته باشند در اینباره به طور مفصل بنویسند.
ژوزه ساراماگو رماننویس پرتغالی برنده نوبل ادبیات، کتابی دارد به نام "دفترچه یادداشت" که در اصل یادداشتهای وی در وبلاگ شخصیاش است. وی در این کتاب که مینو مشیری آن را به فارسی برگردانده و انتشارات ثالث منتشر کرده است، درباره طبیعت غیرانسانی حرف زده و بیعدالتی و جنایات بشری را متوجه انسانهای ضعیف دانسته است.
این نویسنده بزرگ در بخشهایی از کتابش انتقادهای شدید خود را متوجه اسرائیل و رژیم صهیونیستی کرده است. در بخشی از کتاب میخوانیم:
عملکرد خشونتآمیز زورگویی درباره حقوق اولیه و سرزمین فلسطین توسط اسراییل همچنان عنان گسیخته ادامه دارد و همراه است با تبانی یا بیتفاوتی آنچه به غلط جامعه بینالملل نامیده میشود.
داوید گروسمان، نویسنده اسراییلی که انتقادهای همواره احتیاط آمیزش از حکومت کشورش، اخیرن اندکی تندتر شده، در مقالهای که چندی پیش منتشرشد نوشت اسراییل نمیداند ترحم چیست. این را پیش از این هم میدانستیم.
با شریعت موسی در پس زمینه، تصویر هولناک و فراموش نشدنی یک سرباز اسراییلی که استخوانهای دست فلسطینیِ جوانی را خرد میکند که در انتفاضه اول به خاطر سنگاندازی به تانکهای اسراییلی اسیر شد، معنای جدیدی پیدا میکند. باز خوب است که دستش را قطع نکرد!
هیچ چیز و هیچ کس، حتی سازمانهای بین المللی که وظیفهشان است نتوانستهاند به این عملکرد حکومتهای پی در پی اسراییل و نیروهای مسلحشان ضد مردم فلسطین، که فراتر از سرکوبگری میرود و جنایتکارانه میشود، پایان دهند.
بر اساس آنچه در غزه روی داده، ظاهرا وضعیت بهتر نمیشود. کاملن برعکس. در مقابل پایداری قهرمانانه فلسطینیها، حکومت اسراییل بعضی از استراتژیهای اولیهاش را تغییر داد، با این باور که هر وسیلهای را میتواند و باید به کار گیرد، حتی سفاکانهترین و مستبدانهترینشان، از سوءقصدهای گزینشی تا بمبارانهای کور برای خدشه وارد آوردن و تحقیر شجاعت حِماسی مردم فلسطین.
هر روز به شمار بیپایان کشتههای فلسطینیها اضافه میشود و هر روز به واکنش بیدرنگ آنهایی که هنوز زندهاند جان تازهای میبخشد....
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