سه طرح بزرگ عمرانی - خدماتی در ملایر بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران ملایر اظهار داشت: در سفر استاندار به شهرستان ملایر سه طرح شامل مرکز تصویربرداری دکتر شمعدانی، سیستم دیجیتال صدا و سیما و دبیرستان 10 کلاسه شهید مدنی بهره برداری می شود.

وی افزود: سیستم دیجیتال صدا و سیما با اعتباری افزون بر 700 میلیون تومان اجرا شده که این امر یکی از خواسته‌های مردم ملایر بوده است.

خیریانپور دیگرطرح افتتاحی در ملایر را دبیرستان 10 کلاسه شهید مدنی عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این طرح نیز از سال 88 شروع شده و دارای 10 کلاس و13 اتاق است که از محل تخریب و بازسازی965میلیون تومان اعتبار برای آن هزینه شده است

فرماندار ملایر در ادامه از افتتاح مرکز تصویربرداری دکتر شمعدانی به عنوان نخستین مرکز تصویربرداری جامع استان همدان و بزرگترین مرکز خصوصی در غرب کشور در ملایر خبر داد.

وی عنوان کرد: برای این طرح دومیلیارد و500میلیون تومان هزینه شده که 800 میلیون تومان آن وام بانکی بوده است.

وی گفت: این مرکز مجهز به دستگاه‌هایی چون سی تی اسکن اسپیرال، ماموگرافی دیجیتال و تک دندان دیجیتال،رادیولوژی دیجیتال، پانورکس و سفالومتری دیجیتال دیجیتال است.

خیریانپور عنوان کرد: علاوه بر این، سی تی آنژیوگرافی، سنجش تراکم استخوان(دانستیومتری)، انواع سونوگرافی معمولی و چهار بعدی و تمام عکس های رنگی نیز در این مرکز انجام خواهد شد

وی همچنین به بازدید استاندار از چهار پروژه در حال ساخت شهرستان ملایر اشاره کرد و گفت: شرکت فروسلیس غرب با مساحت 57 هزار و 600 متر مربع مورد بازدید قرار می گیرد.

خیریانپور اظهار داشت: کارخانه در حال ساخت بافت سان ملایر توسط استاندار مورد بازدید قرار خواهد گرفت و طبق برنامه زمان بندی شده تاریخ راه اندازی کارخانه بافت سان با میزان 70 میلیارد تومان سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 92 خواهد بود.

فرماندار ملایر همچنین از بازدید استاندار از شهرک شیشه امام رضا(ع) ملایر با مساحت 95 هکتار و اعتبار 500 میلیون تومان برای تملک زمین شهرک خبر داد.

وی همچنین از بازدید استاندار از کارخانه بافتینه ملایر که از سال 82 تاکنون در حال فعالیت است خبر داد و افزود: دامداری مولد دو هزار و 500 راسی بنیاد مستضعفان نیز با مساحت 90 هکتار و زیربنای 30 هکتار مورد بازدیداستاندار قرار می گیرد.