یداله صادقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا اقلام مورد نیاز هیئتهای مذهبی را تامین کند، گفت: بر این اساس هیئتهای مذهبی، حسینیهها و مساجد میتوانند برای تامین گوشت مورد نیاز خود به آدرسهای تعیین شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اقدام کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: توزیع گوشت از 24 آبانماه آغاز شده و تا پنجشنبه هفته جاری یعنی 2 آذرماه ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: بر این اساس، حداکثر میزان گوشت قرمز قابل تحویل به مساجد و حسینیهها حدود 80 کیلوگرم، هیئتهای مذهبی 50 کیلوگرم است که با نرخ هر کیلوگرم 14 هزار و 500 تومان در اختیار آنها قرار داده میشود.
به گفته صادقی، نمایندگان هیئتها و مساجد باید برای تحویل کالای خود و خرید سهمیه، کارت تمدیدشده سازمان تبلیغات اسلامی، معرفینامه مسجد ممهور به مهر امور مساجد را همراه داشته باشند.
|ستاد
|مناطق شهرداری
|نام انبار
|آدرس
|1
|2-3-4-5-6-7-8-11-12-14-15
|تهرانپارس
|وفادار شرقی-خیابان رجایی-مجتمع سردخانه تهرانپارس
|2
|9-10-13-16-17-18-19-20-21-22
|تهرانسر
|جاده قدیم کرج- بعد از سهراهی تهرانسر-جنب شرکت روغن نباتی بهشهر، سردخانه هشت شهریور
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