به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان 37 ساله پیشین تیم فوتبال انگلستان به تازگی مورد توجه شماری از باشگاه‌های اروپایی، آمریکای جنوبی و استرالیایی قرار گرفته است.

بکهام اعلام کرده هفته آینده در دیدار با "هوستون دینامو" برای آخرین بار با پیراهن لس آنجلس گالکسی به میدان خواهد رفت. وی که پنج سال قبل به لیگ فوتبال آمریکا پیوست عنوان کرده همچنان دوست دارد با لیگ فوتبال آمریکا مرتبط باقی بماند.

بکهام اظهار داشت: واقعا زمان‌های بسیار خوبی در لیگ آمریکا داشتم. البته جدایی از MLS به معنی پایان ارتباط من با فوتبال آمریکا نیست. آرزو دارم من هم بخشی از پی ریزی ساختار فوتبال آمریکا در آینده به حساب بیایم.