  1. ورزش
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۹:۰۶

"دیوید بکهام" زمان خداحافظی‌اش از لیگ آمریکا را اعلام کرد

"دیوید بکهام" زمان خداحافظی‌اش از لیگ آمریکا را اعلام کرد

"دیوید بکهام" اعلام کرد دیدار فینال جام حذفی آمریکا در تاریخ اول دسامبر آخرین بازی وی در این کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان 37 ساله پیشین تیم فوتبال انگلستان به تازگی مورد توجه شماری از باشگاه‌های اروپایی، آمریکای جنوبی و استرالیایی قرار گرفته است.

بکهام اعلام کرده هفته آینده در دیدار با "هوستون دینامو" برای آخرین بار با پیراهن لس آنجلس گالکسی به میدان خواهد رفت. وی که پنج سال قبل به لیگ فوتبال آمریکا پیوست عنوان کرده همچنان دوست دارد با لیگ فوتبال آمریکا مرتبط باقی بماند.

بکهام اظهار داشت: واقعا زمان‌های بسیار خوبی در لیگ آمریکا داشتم. البته جدایی از MLS به معنی پایان ارتباط من با فوتبال آمریکا نیست. آرزو دارم من هم بخشی از پی ریزی ساختار فوتبال آمریکا در آینده به حساب بیایم.

کد مطلب 1748222

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها