برگزاری کنگره شعر یادمان ولایت در جیرفت/ شاعران ولایی در دار الولایه

علیجان سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب در زمان مبارزاتشان با رژیم طاغوت توسط این رژیم دستگیر و به جیرفت در جنوب استان کرمان تبعید شدند به همین علت مردم جیرفت این شهر را دار الولایه می نامند.

وی تصریح کرد: برنامه های فرهنگی متعددی در سالگرد تبعید ایشان در جیرفت برگزار می شود که می توان به کنگره ملی شعر ولایی اشاره کرد.

سلیمانی افزود: این کنگره عصر روز گذشته در جیرفت برگزار شد و شاعران سراسر کشور اشعار خود را در حوزه ولایی خواندند و مورد بررسی هیئت داوران قرار گرفت.

وی ادامه داد: سه هزار و 800 شعر به دبیرخانه کنگره ارسال شد که درنهایت از بین این اشعار 35 شعر انتخاب و به مرحله پایانی راه یافت.

