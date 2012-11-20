  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۴

سلیمانی:

برگزاری کنگره شعر یادمان ولایت در جیرفت/ شاعران ولایی در دار الولایه

برگزاری کنگره شعر یادمان ولایت در جیرفت/ شاعران ولایی در دار الولایه

جیرفت - خبرگزاری مهر: کنگره ملی شعر یادمان ولایت با حضور گسترده شاعران ولایی کشور در جنوب کرمان برگزار شد.

علیجان سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب در زمان مبارزاتشان با رژیم طاغوت توسط این رژیم دستگیر و به جیرفت در جنوب استان کرمان تبعید شدند به همین علت مردم جیرفت این شهر را دار الولایه می نامند.

وی تصریح کرد: برنامه های فرهنگی متعددی در سالگرد تبعید ایشان در جیرفت برگزار می شود که می توان به کنگره ملی شعر ولایی اشاره کرد.

سلیمانی افزود: این کنگره عصر روز گذشته در جیرفت برگزار شد و شاعران سراسر کشور اشعار خود را در حوزه ولایی خواندند و مورد بررسی هیئت داوران قرار گرفت.

وی ادامه داد: سه هزار و 800 شعر به دبیرخانه کنگره ارسال شد که درنهایت از بین این اشعار 35 شعر انتخاب و به مرحله پایانی راه یافت.
 

کد مطلب 1748223

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها