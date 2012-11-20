41 هزار شهروند نکایی پزشک خانواده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محمودیان اظهار داشت: هم اکنون 20 پزشک عمومی و 11 پزشک متخصص در طرح پزشک خانواده شهری نکا مشارکت دارند.



وی با بیان اینکه نکا از شهرهای پیشرو در اعمال و اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران محسوب می شود، اظهار داشت: این شهرستان از جمله سه شهر برتر مازندران در اجرای طرح پزشک خانواده است.

نصب دوربین نظارت تصویری بر جریان تردد

کارشناس مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران گفت: با هدف نظارت بر تردد، کنترل ترافیک جاده و نیز امنیت راه ، دوربین نظارت تصویری بر جریان ترافیک در محور ساری- نکا نصب شد.

مائده رجبی اظهار داشت: با نصب دوربین‌های نظارت تصویری در بسیاری از محورهای شریانی استان، مازندران بعنوان یکی از استانهای برتر در زمینه کنترل جریان ترافیک خودرو ها مطرح است.



وی بیان داشت: نصب دوربین های نظارتی در محورهای ورودی- خروجی و محورهای پرتردد، در کنترل ترافیک از راه دور و کاهش تصادفات جاده‌ای تأثیر بسزایی دارد.

برخورداری عزاداران از برگزاری سلیقه ای عزای حسینی



امام جمعه نکا، عزاداری های عشورایی را برآمده از فرهنگ والای اسلامی دانست و گفت: عزاداران باید از برگزاری سلیقه ای آیین های عزاداری حسینی خودداری کنند.

حجت الاسلام محمد باقر محمدی لایینی افزود: عزاداری امام حسین (ع) باید مظهر عقلانیت باشد، چرا که امام حسین (ع) با احساس و عشق همراه با تعقل وارد میدان جنگ با کفار شد.



وی گفت: حضور پرشور در آیین های عزاداری امام حسین (ع) خوب و سفارش شده اما نحوه و کیفیت برگزاری آیین های سوگواری مهم تر است و باید دست اندرکاران فرهنگی و نیز هیات های مذهبی به آن توجه ویژه داشته باشند.

برگزاری گفتمان های دینی با محور عاشورا و ولایت در مدارس



رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا گفت: با همکاری آموزش و پرورش شهرستان و بهره گیری از استادان حوزه و دانشگاه پنج گفتمان دینی با محوریت عاشورا و ولایت در مدارس این شهرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد علی الیاسی افزود: این گفتمان ها با هدف ارتقای سطح معلومات و آموزه های دینی و مذهبی دانش آموزان در دوره های راهنمای و دبیرستان برگزار می شود.



وی گفت: مباحثی از قبیل اصول دین، حجاب و عفاف ، امامت و ولایت، بصیرت دینی ، ولایت فقیه و ترویج فرهنگ عاشورا از جمله موضوعات اختصاص یافته به این گفتمان دینی است.