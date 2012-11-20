موسسه "مودیز" رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات" موسسه اعتبار سنجی "مودیز" رتبه اعتباری فرانسه را یک درجه کاهش داد ه و از رتبه Aaa به Aa1 رساند.

موسسه مودیز شب گذشته خبر کاهش رتبه اعتباری فرانسه را داده و تصریح کرد که چشم انداز اقتصادی این کشور همچنان منفی است.

این موسسه همچنین دلیل کاهش رتبه اقتصادی فرانسه را این گونه استدلال کرد که احتمال رشد اقتصادی این کشور تحت تاثیر یک سری فاکتورهای منفی قرار گرفته است. مثلا کاهش مستمر شایستگی رقابت فرانسه و انعطاف ناپذیری و سکون بازارهای کالا و خدمات و کار در این کشور.

به این ترتیب ، با توجه به خطرات کاهش رشد اقتصادی در این کشور نمی توان پیش بینی کرد که چگونه فرانسه در آینده در بحرانهای منطقه از خود واکنش نشان می دهد.

