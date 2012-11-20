به گزارش خبرنگار مهر، نوسانات نرخ ارز به خصوص در ماههای اخیر نگرانیهای بسیاری را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور به وجود آورده که بر این اساس ، اعتراضات زیادی را به خصوص در مورد بازپرداخت وامهای ارزی به دنبال داشته است.
بر این اساس دولت به این فکر افتاد که نوسانات نرخ ارز را پوشش دهد؛ به همین منظور آئیننامهای به تازگی در شورای عالی بیمه آئیننامه پوشش نوسانات نرخ ارز را در راستای حمایت از تولید و صادرات به تصویب رسانده است.
این شورا به استناد به مواردی از قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمهگری و قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها، به شرکتهای بیمه اجازه داده است که برای واحدهای تولیدی و صادرکننده یا خدمات که در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز هستند، بیمهنامه نوسانات نرخ ارز صادر کنند.
بر اساس این آئین نامه تولیدکنندگان داخلی که نگران تاثیر منفی افزایش نرخ ارزهای خارجی بر فعالیتهای تولیدی خود هستند، همچنین صادرکنندگانی که کاهش نرخ ارز را به نفع خود و توسعه صادرات خود نمیدانند، قادر خواهند بود، برای کنترل تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز پایه نسبت به نرخ روز انعقاد بیمهنامه از بیمه استفاده کنند.
بر اساس تصمیمات جدید شورای عالی بیمه، حداکثر نرخ حق بیمه، بیمهنامه نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی تا پایان سال 91 معادل 3 درصد حداکثر تعهدات بیمهگر تعیین شده است.
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