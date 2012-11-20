آموزش فرهنگ ترافیک به 75 هزار دانش آموز مازندرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود قاسمیان با بیان اینکه ترافیک مقوله اجتماعی است، افزود: امروزه بحث فرهنگ ترافیک مهم و جدی بوده و 30 نهاد و دستگاه اجرایی استان با راهور مازندران به طور مستقیم و غیر مستقیم همکاری خوبی دارند.



وی با اشاره به توانمندی های موجود در استان بر همکاری و هم افزایی همه جانبه سازمان ها و دستگاههای فرهنگی و اجرایی با پلیس راهور مازندران در راستای ارتقا فرهنگ ترافیک در جامعه تاکید کرد.



وی بیان داشت: اداره کل آموزش و پرورش مازندران در این ارتباط اقدامات موثری از جمله تشکیل فرهنگ یاران، پلیس یاران جوان و نوجوان و همیاران پلیس را با همکاری پلیس راهور استان انجام داده است.

میانگین تولید مرکبات در مازندران 18 تن در هکتار

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: میانگین تولید مرکبات در استان،18تن در هر هکتار است.

یحیی ابطالی افزود: با احیا و اصلاح باغ های قدیمی و حذف و جایگزینی گونه های جدید میانگین تولید در آینده نزدیک افزایش قابل توجه و چشمگیری می یابد.



وی بیان داشت: باغداران پیشرو و کسانیکه اصول فنی باغداری را رعایت و از روش نوین آبیاری استفاده می کنند ،بیش از 50 تن در هکتار محصول با کیفیت برداشت می کنند.

اهدا 400 تخته پتو به زلزله زدگان آذربایجان



قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از اهدای 400 تخته پتو به ارزش 100میلیون ریال توسط کارکنان این دانشگاه، به زلزله زدگان آذربایجان خبر داد.

فرهنگ بابا محمودی افزود: در پی اطلاع رسانی به همکاران این دانشگاه مبنی بر کمک به مناطق زلزله زده ، پس از جمع آوری مبالغ دریافتی 400 تخته پتو به ارزش یکصد میلیون ریال خریداری و به این مناطق ارسال شد.

وی با بیان اینکه در دین اسلام کمک به هم وطن و نوعدوستی تاکید شده، اظهار داشت: در زمان بحرانی کمک به هموطنان و همنوعان یک وظیفه شرعی و بشری است و امیدواریم خداوند به همه خیرین و همکاران جزای خیر اخروی عنایت کند.

مسمومیت 27 نفر در بابل



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بابل، از مسمومیت 27 نفر در اثر نشت گاز در یک مسجد بابل خبر داد.

مهدی محمدیان افزود: 27 نفر به دنبال نشت گاز در یک مسجد دچار مسمومیت با منوکسید کربن شده که با آمبولانس‌‍‌های مرکز اورژانس 115 به بیمارستان‌های سطح شهر منتقل شدند.

وی افزود: مرکز اورژانس 115 بابل در 24 ساعت گذشته، 67 ماموریت انجام داده که از این تعداد 22 مورد آن تصادفات شهر و45 جاده با 26 مجروح بوده است.