سهم پایین تعاون در اقتصاد/ راه اندازی کارگروههای مختلف

یحیی احمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اخیرا با وجود شرایطی که پیش آمده، توجه دولت به بخش تعاون بیشتراز قبل شده و در ابلاغیه ای که از سوی رهبری صادر شده جایگاه تعاون در تولیدات داخلی کشور باید افزایش یابد.

وی اظهار داشت: اکنون توجه مسئولان به تعاون بیش تر شده وبه این نتیجه رسیده اند که باید به مشکلات بخش تعاون رسیدگی شود، این رسیدگی نباید تنها از طرف وزارت تعاون باشد، بلکه همه دستگاه ها موظف هستند نگاهی ویژه به آن داشته باشند.

وی با اشاره تعریف تعاون افزود: تعاون متشکل از چند شرکت تعاونی با همکاری یکدیگراست و مجموع این تعاونی ها و اتحادیه ها را اتاق تعاون تشکیل می دهند که اتاق تعاون بالاترین مرجع غیر دولتی در بخش تعاون است.

احمد پور گفت: در ارتباط با تعاونی ها که واسط بین بخش دولتی و بخش خصوصی است، وظایفی برای آنها در بخش غیردولتی تعیین می شود که باید خدمات مورد نیاز تعاونی ها که به آنها گفته می شود را انجام دهند و براساس اصل 44 قانون اساسی، اکثر وظایفی که به اتاق تعاون واگذارشده، می تواند نقش عمده ای در حمایت از شرکت های تعاونی داشته باشد.

یحیی احمدپور با اشاره به برنامه های پیش روی اتاق تعاون استان اذعان داشت: در برنامه های آینده ای که در نظرداریم در ابتدای کار اولویت اول ما حمایت کلی از تعاونی هاست که برای این کار ابتدا باید نیروهای تعاونی ها را مشخص کنیم تا حمایت صورت گیرد.

راه اندازی کارگروههای مختلف در اتاق تعاون

وی بیان داشت: حمایت ما در این زمینه از طریق تشکیل و راه اندازی کارگروه ها در زمینه های مختلف است که بزودی راه اندازی خواهیم کرد.

ضعف تعاونیهای در بازاریابی

وی با بیان اسامی کارگروه ها و وظایف آنها خاطر نشان کرد: در ادامه کار در نظرداریم تا کارگروه صادرات غیر نفتی را تشکیل دهیم، با بررسی های که انجام دادیم متوجه شدیم تعاونی های ما توانمندی های زیادی در تولیدات دارند، ولی در امر بازاریابی بدلیل کوتاهی هایی که در این زمینه شده ضعیف هستند که می توانیم با راه اندازی این کارگروه به تعاونی ها کمک کنیم تا محصولات غیر نفتی خودرا اعم از کالا و خدماتی را یا خود آنها با آموزش هایی که برای آنها در نظرگرفتیم و یا از طریق همین کارگروه ها به بازارعرضه کنیم.

رئیس اتاق تعاون استان در ادامه گفت: راه اندازی کارگروه آموزش نیزمی تواند کمک شایانی برای انجام درست امور مختلف آنها داشته باشد که با برگزاری کلاس های آموزشی درصدد هستیم تا مجوز آن را از دستگاه های مربوطه بگیریم.

احمد پور اضافه کرد: کارگروه بعدی، کارگروه مشاوره است که یکی از مشکلات تعاونی ها همین مشاوره در قالب قوانین کار در بخش های مختلف از جمله تعاونی ها، امورمالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، مسائل روابط کار، مسائل تسهیلاتی و اموربانکی است که با این کار می توانیم در پیشرفت آنها موثرباشیم.

وی افزود: کارگروه بعدی تشکیل و راه اندازی کارگروه حسابداری و حسابرسی است که در بحث گردش مالی بین تعاونی ها می تواند به آنها کمک کند، در واقع هر تعاونی نیازمندیها وتوانمندی هایی دارد که با این کار می توانند اکثرنیازهای خودرا برطرف کنند و توانمندی های خودرا ارائه کنند.

وی ابراز داشت: تشکیل و راه اندازی کارگروه عمران برای تعاونی های مسکن که نیاز به ساخت مسکن دارند و تعاونی هایی که نیاز به ساخت سوله دارند خیلی موثراست و راه اندازی کارگروه واردات نیز می تواند کمک خوبی باشد برای شرکت هایی که برای راه اندازی نیاز به یکسری دستگاه هایی دارند که باید از خارج کشور وارد شوند.

رئیس اتاق تعاون گلستان افزود: البته اولویت اول همه ما استفاده از دستگاه هاوتجهیزات داخلی است که اگربا آنها برطرف نشود در آن صورت به وارد کردن دستگاه ها می پردازیم.

وی اظهارداشت: امروزه مادر عصر الکترونیکی قرارداریم که باید تعاونی ها را نیز به این سمت ببریم که برای اینکار نیاز به تشکیل و راه اندازی کارگروه IT است تا از طریق تمامی نرم افزارها وسخت افزارهای تعاونی ها را شناسایی و به روند گسترش آنها برای الکترونیکی شدن کمک کنیم.

یحیی احمدپور با اشاره به نیاز تعاونی ها به کارگروه تعاونی بیمه گفت: با بررسی ها ومذاکراتی که با تعاونی های استان داشتیم مشاهده کردیم راه اندازی کارگروه تعاونی بیمه یکی از نیازهای مبرم تعاونی ها برای اموربیمه ای آنهاست.

وی تصریح کرد: درصدد هستیم تا با یکی از بیمه ها قرارداد ببندیم تا همه تعاونی های استان اموربیمه ای خودرا در قالب بیمه های کارکنان ودیگر بیمه ها را از طریق کارگروه بیمه انجام دهند.

وی با اشاره به راه اندازی دیگر کارگروه ها اضافه کرد: از دیگر نیازهای تعاونی ها، تشکیل و راه اندازی کارگروه مناقصات و مزایده ها، کارگروه نشرآگهی های پروژه های بخش تعاون است که با این کارتمامی دستگاه ها مکلف هستند برای اجرای پروژه های خود تعاونی هارا در اولویت قراردهند و این کاربرای جایگاه بخشیدن ومشخص کردن جایگاه اصلی اتاق تعاون است.

وی در پایان اذعان داشت:آخرین کارگروهی که در نظرداریم راه اندازی کنیم، کارگروه تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی است که در این کار تمامی مراحل تشکیل و ثبت تعاونی ها را کارگروه انجام می دهد.