همکاری اسلامی - مسیحی یک ضرورت است

به گزارش خبگزاری مهر، هشتمین دور از گفتگوهای دینی با موضوع «همکاری مسلمانان و مسیحیان برای اعتلای عدالت در دنیای معاصر» با حضور"محمدباقرخرمشاد" رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و "کاردینال توران" رئیس شورای پاپی واتیکان صبح دوشنبه 29 آبان ماه در رم افتتاح شد.

برخورداری موضوع عدالت در گفتمان‌های دینی

در این مراسم که هیأت عالی رتبه فرهنگی و دینی از جمهوری اسلامی ایران و برخی از رهبران دینی و اندیشمندان مسیحی در آن شرکت داشتند، خرمشاد ضمن ابراز خرسندی از آغاز هشتمین دور از گفتگوها که هر دو سال یک بار برگزار می گردد و طرح موضوعاتی از قبیل پدیده تجدد، کثرت گرایی دینی، جوانان، هویت و تعلیم و تربیت دینی، ارکان صلح، عدالت، حقیقت، عشق و آزادی، اخلاق زیستی، ایمان و عقل و نقش دین در جامعه امروز که همگی در زمره موضوعات نظری و کاربردی برای گفتگوهای دینی محسوب می شوند، تأکید کرد: موضوع عدالت که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد از جایگاه محوری در گفتمان‌های دینی برخوردار است.



پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس عدالت

وی با تأکید بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 (فوریه 1979) بر اساس جایگاه محوری عدالت در اندیشه اسلامی، افزود: این انقلاب تئوری خود را بر پایة عنصر عدالت قرار داد و مناسبات جدیدی در دو عرصه داخلی و بین المللی بر محور عدالت بنیان نهاد.

نظام بین الملل باید مبتنی بر عدالت باشد

خرمشاد افزود: از نظر بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی (ره)، نظام بین الملل باید مبتنی بر عدالت و فارغ از سلطه قدرت های استکباری باشد.

عدالت، براساس گفتمان انقلاب اسلامی

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی، عدالت علاوه بر این که هنجار اساسی برای مدیریت جهانی و روابط بین الملل بشمار می آید، در عرصه داخلی نیز دلیل سببیِ برقراری آزادی است، به گونه ای که مواردی چون حق برابر عامه مردم برای مشارکت سیاسی- اجتماعی و حق انتخاب و تعیین سرنوشت خود از جلوه های عدالت اجتماعی و مظهر پیوند آزادی و عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران بشمار می آیند.

برخورداری عدالت از وجوه ایجابی و سلبی

خرمشاد با توجه به برخورداری عدالت از وجوه ایجابی و سلبی از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اله خامنه ای اظهار داشت: از زاویه ایجابی عدالت به معنای حق محوری، عزت مندی ملت ها، دفاع از مظلومان جهان، حق همه ملت ها برای دسترسی به علوم و فنون پیشرفته و برخورداری از توسعه همه جانبه همراه با تعالی اخلاقی و معنوی است و از زاویه سلبی عدالت به معنای نفی استثمار و استعمار، نفی نظام سلطه، نفی حقارت و وابستگی ملت ها و نفی نفوذ و دخالت قدرت های بزرگ در امور داخلی سایر کشورهاست.

صلح تابعی از عدالت است

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تحقق پیشرفت و توسعه در بستر عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی،گفت: در اندیشه انقلاب اسلامی، صلح تابعی از عدالت بوده و میوه آن محسوب می شود به گونه ای که همواره سخن از صلح عادلانه به میان می آید. به علاوه از تجلیات عدالت در عرصه داخلی و بین المللی، توازن حقوق و تکالیف به عنوان دو کفة ترازوست، زمانی که این دو به توازن برسند، عدالت مستقر می گردد. لذا مقتضی است همان اندازه که برای ملت ها تکالیف و وظایفی تعیین می‌گردد، حقوق آنان بویژه حق توسعه و حقوق نسل های آینده مورد احترام قرار گیرد.

آینده جهان، در جهت تحقق عدالت است

خرمشاد با توجه به اعتقاد فلسفه تاریخ تشیع بر استواری آغاز و فرجام جهان هستی بر محور عدالت، اظهار داشت: همانگونه که آسمان ها و زمین براساس عدالت در جایگاه مورد نظر خالق هستی، استقرار یافته اند و پیامبران الهی نیز برای تحقق این موازین عادلانه در جامعه بشری همواره قیام نموده اند؛ ما معتقدیم که آینده جهان نیز در جهت تحقق عدالت و جهان گستری آن خواهد بود به گونه ای که حضرت مهدی (عج) منجی عالم بشریت در کنار حضرت عیسی مسیح (ع) جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد. بر اساس این دیدگاه، عدالت یکی از اصول دین اسلام بشمار می‌رود.

تجلی عدالت در عرصه کارکرد و رفتار

وی در ادامه افزود: واقعیت آن آست که عدالت نباید محدود به دو حوزة اندیشه و گفتار شود بلکه باید در عرصه کارکرد و رفتار نیز تجلی یابد که یکی از مظاهر آن اعتدال است. از این روست که قرآن کریم، مؤمنان را به عدالت در رفتار حتی در قبال دشمنان فرا می خواند، از آن لحاظ که چنین رفتار عادلانه ای به پرهیزگاری نزدیکتر است.

مشکلات بشریت ناشی از خروج از دایرة اعتدال رفتاری

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بخش قابل توجهی از مشکلات بشریت کنونی را ناشی از خروج از دایرة اعتدال رفتاری دانست که به اباحی گری، پوچ گرایی، بی دینی، ماده‌گرایی و بحران معنویت از یک سو و خشونت گرایی و افراط ‌گرایی ناشی از تعصب و تحجر، جمود و قشرگرایی از سوی دیگر منجر می شود. مواردی چون اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) و نیز اقدامات تحریک آمیز بی دینان در قرآن سوزی و سوء استفاده ارباب رسانه و سینما از واژه «آزادی بیان» برای هتک حرمت هنجارها و نمادهای دینی و استمرار و اصرار بر سیاست های دین هراسی در زمره مظاهر افراطی گری و خروج از اعتدال است.

وی افزود: همچنین، اقدامات خشونت آمیز گروه های تندرو و افراطی علیه مسلمانان و مسیحیان در سوریه و کشتار مردم بی گناه در کوچه، خیابان، مسجد و کلیسا که امروزه در خاورمیانه و متأسفانه به نام دین صورت می گیرد، خلاف مشی اعتدال است؛ همان گونه که اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آمیز قدرت های بزرگ در عراق و افغانستان، و نیز مداخله مسلحانه در امور داخلی کشور سوریه با بسیج و تجهیز ده ها هزار نیروی مسلح چند ملیتی تندرو، جلوه هایی از زیر پا گذاشتن عدالت در عصر کنونی بشمار می آید.

وظیفه رهبران و پیروان ادیان

خرمشاد ضمن تأکید بر نیاز بیش از گذشته بشر امروز به اعتدال، مهار این گونه زیاده خواهی ها و اقدامات رادیکال و افراطی را وظیفه رهبران و پیروان ادیان دانست و افزود: برای مقابله با خطر خشونت گرایی و جلوگیری از اقدامات تحریک آمیز گروه های تندرو در دامن زدن به تنش های دینی، همکاری اسلامی - مسیحی یک ضرورت بشمار می آید تا چنین توطئة بزرگی خنثی گردد که بر تفرقه افکنی و ایجاد ترس و وحشت میان پیروان ادیان اسلام و مسیحی استوار است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند زمینه های مناسب و پایدار را برای همکاری های دینی در زمینه تحقق عدالت و ارائه توصیه هایی کاربردی برای رعایت اعتدال در جامعه بشری برقرار سازد.



کاردینال «جان لوئیس پی یِر توران» رئیس شورای پاپی واتیکان به عنوان سخنران بعدی، ابراز امیدواری کرد که تلاش های دو طرف برای تعمیق عدالت در دنیای معاصر مؤثر واقع شود.

وی ضمن تصادفی ندانستن خلقت جهان از سوی خداوند متعال، گفت: وظیفه همه ما، ایجاد دنیایی همراه با آرامش برای نوع بشر هم در ارتباط با یکدیگر و هم در ارتباط با طبیعت است.

رئیس شورای پاپی واتیکان افزود: انسانهای مؤمن و غیرمؤمن به این اصل اعتقاد دارند که همه چیز در روی زمین در ارتباط با انسان است و محور خلقت، انسان می باشد. بنابراین، رهبران مذهبی و عقلای قوم وظیفه دارند که نیازهای زندگی اجتماعی مردم را در ارتباط با همدیگر بررسی کرده و بر حسنات مشترک تأکید بورزند.

وی ضمن صحبت از عدالت، عشق و دوستی و تأکید بر برقراری صلح و زدودن خشونت به عنوان کاری مشترک، به سخن پاپ ژان پل دوم مبنی بر این که بدون عدالت، صلحی نخواهد بود و بدون عفو و بخشش، عدالتی نخواهیم داشت، اشاره کرد و گفت: مؤمنان در این میان، نقش کلیدی دارند و انسانها را به یکدیگر نزدیک می کنند. چرا که اعتقادات دینی آنها را به هم نزدیک می کند و در برابر هم مسئول می سازد. به این ترتیب عقلا و علمای دین باید زمینه آزادیهای دینی و آزادیهای وجدان را تضمین کنند تا انسانها با آزادی تمام در جهت انتقال پیام برادری و احترام گام بردارند.

کاردینال توران همچنین در ادامه افزود: شاید رسیدن اجماع در بین علمای دینی میسر نباشد ولی وظیفه ما یافتن پاسخ به سؤالات معمولی انسانهاست که می پرسند چرا این همه جنگ؟ چرا این همه درد؟ راه رسیدن به عدالت چیست؟ یافتن پاسخ این سؤالات از طریق همکاری های مشترک و تحمل یکدیگر، امکان پذیر است.

وی در پایان ضمن تأکید بر دانستن ریشه کرامت انسان و راه رسیدن به آن، اظهار امیدواری کرد: خداوند لطف خود را بر همه جوامع و تک تک انسان ها بگستراند و کسانی که از حقوق خودشان در هر نقطه از جهان بازداشته شده اند، به حقوق خود دست یابند.