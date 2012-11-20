انتقاد رسایی از توصیه لاریجانی برای بررسی سریع طرح قانون انتخابات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی در جلسه علنی روز سه‌شنبه به استناد به ماده 18 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر سوگند هیات رئیسه در رعایت بی طرفی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس اظهار داشت: شما قبل از آغاز جلسه مجلس در جایگاه رئیس، در موافقت با تشویق و ترغیب همکاران برای بررسی سریعتر طرح اصلاح قانون انتخابات صحبت کردید.

وی ادامه داد:‌ این در حالی است که جلسه شروع نشده بود و شما در جایگاه ریاست مجلس نشسته بودید. شما می توانید اظهار نظر کنید اما نباید از تریبون مجلس استفاده کنید که نظر شخصی خودتان را بیان کنید. مگر دیگران اگر نظری نداشته باشند می توانند از این تریبون استفاده کنند.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر رسایی با بیان اینکه این تذکر را وارد نمی‌داند، گفت: بی‌طرفی مد نظر شما که در آیین نامه آمده است مربوط به اعمال نظر است نه اظهار نظر. آن چه من در جلسه گفتم این بود که راجع به این موضوع زودتر تصمیم بگیرید و وقتی اصل موضوع مطرح شد مخالف و موافق می تواند نظر دهد اما اگر الان تصمیم نگیرید این سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، بنابراین باید تصمیم گیری کنید اگر تاخیر شود دیگر فایده‌ای ندارد.

وی ادامه داد: دوستانی هستند که در برخی بندها نظری دارند که در زمان بحث در محتوا می‌توان به آن پرداخت.