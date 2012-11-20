به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تامین منابع نهاد کتابخانههای عمومی کشور در راستای سیاست حمایت از نویسندگان و مخاطبان علاقمند به کتاب و کتابخوانی، اقدام به تجدید چاپ 4 عنوان از کتابهای یوسفعلی میرشکاک کرده است.
کتابهای «در سایه سیمرغ»، «ماه و کتان»، «ستیز با خویشتن و جهان» و «از زبان یک یاغی» آثاری هستند که پس از سالها، با ویرایش و مقدمه جدید از میرشکاک و با همکاری انتشارات «کتاب نشر» روانه بازار شده است. در طراحی جلد این 4 کتاب، از تابلوهای نقاشی نویسنده استفاده شده است.
سید عارف علوی، مدیر کل اداره تامین منابع نهاد کتابخانههای عمومی کشور خبر از برگزاری مراسم رونمایی این 4 کتاب داد و گفت: به زودی کتابهای دیگری که در موضوعات مختلف با حمایت این اداره کل، تالیف و ترجمه شده است، منتشر خواهد شد.
میرشکاک در کتاب «در سایه سیمرغ» ضمن بیان خلاصه اشعار شاهنامه فردوسى و مقایسه این اشعار با اشعار شعراى مشهور چون حافظ، مولانا، نظامى، به نقد و بررسى اشعار، شخصیتها وموضوعات منتخب از شاهنامه مىپردازد. رئوس مطالب این کتاب عبارت است از بازنگرى باورهاى فردوسى، ولایت درشاهنامه، پدر کشى، پسر کشى و برادر کشى در شاهنامه، پیرامون ویسه مظهر خرد و صلح در شاهنامه.
«از زبان یک یاغی» مجموعه 61 قطعه شعر سپید و آزاد، با مضامین اجتماعى و مذهبی است که در فاصله سالهاى 1362 تا 1369 سروده شده است. درمحتواى اکثر اشعار این کتاب طنزی تلخ و اجتماعی وجود دارد. در ابتداى این کتاب مقدمهاى با عنوان «جماعت سلام» ارائه شده، که دربردارنده انگیزه شاعر از چاپ این کتاب است. شاعر قطعاتى از اشعار خود را در ستایش حضرت على (ع) و به یاد شهداى انقلاب و جنگ همچون شهید محمد نژادغفار، شهید حسین شاهچراغى و در سوگسلمان هراتى سروده است.
یوسفعلی میرشکاک در بیستم شهریور 1338 در روستای خیرآباد بن معلا در بخش لرستان خوزستان و از توابع شوش دانیال متولد شد. او از سال 58 ساکن تهران شده و همکاری خود را با روزنامه جمهوری اسلامی آغاز کرد. وی از شاعرانی است که در نخستین شب شعر انقلاب که در سال 58 برگزار شد شرکت کرد و به شعرخوانی پرداخت. همکاری با مراکز فرهنگی سپاه پاسداران، بنیاد امور مهاجرین، بسیج سپاه پاسداران شوش دانیال و حوزه هنری ازجمله فعالیتهای او در عرصه فرهنگی است.
از آثار او میتوان به «قلندران خلیج»، «غزلیات بیدل»، «از چشم اژدها»، «ستیز با خویشتن و جهان»، «ماه و کتان»، «غفلت و رسانههای فراگیر»، «در سایه سیمرغ »، «از زبان یک یاغی»، «جمال و تفصیل» و «گزیده ادبیات معاصر» اشاره کرد.
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