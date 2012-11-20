به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تامین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در راستای سیاست حمایت از نویسندگان و مخاطبان علاقمند به کتاب و کتابخوانی، اقدام به تجدید چاپ 4 عنوان از کتاب‌های یوسفعلی میرشکاک کرده است.

کتاب‌های «در سایه سیمرغ»، «ماه و کتان»، «ستیز با خویشتن و جهان» و «از زبان یک یاغی» آثاری هستند که پس از سال‌ها، با ویرایش و مقدمه جدید از میرشکاک و با همکاری انتشارات «کتاب نشر» روانه بازار شده است. در طراحی جلد این 4 کتاب، از تابلوهای نقاشی نویسنده استفاده شده است.

سید عارف علوی، مدیر کل اداره تامین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خبر از برگزاری مراسم رونمایی این 4 کتاب داد و گفت: به زودی کتا‌ب‌های دیگری که در موضوعات مختلف با حمایت این اداره کل، تالیف و ترجمه شده است، منتشر خواهد شد.

میرشکاک در کتاب «در سایه سیمرغ» ضمن بیان خلاصه اشعار شاهنامه فردوسى و مقایسه این اشعار با اشعار شعراى مشهور چون حافظ، مولانا، نظامى، به نقد و بررسى اشعار، شخصیت‏ها وموضوعات منتخب از شاهنامه مى‏پردازد. رئوس مطالب این کتاب عبارت است از بازنگرى باورهاى فردوسى، ولایت درشاهنامه، پدر کشى، پسر کشى و برادر کشى در شاهنامه، پیرامون ویسه مظهر خرد و صلح در شاهنامه.



«از زبان یک یاغی» مجموعه 61 قطعه شعر سپید و آزاد، با مضامین اجتماعى و مذهبی است که در فاصله سال‌هاى 1362 تا 1369 سروده شده است. درمحتواى اکثر اشعار این کتاب طنزی تلخ و اجتماعی وجود دارد. در ابتداى این ‏کتاب مقدمه‏اى با عنوان «جماعت سلام» ارائه شده، که دربردارنده ‏انگیزه شاعر از چاپ این کتاب است. شاعر قطعاتى از اشعار خود را در ستایش حضرت على (ع) و به یاد شهداى انقلاب و جنگ‏ همچون شهید محمد نژادغفار، شهید حسین شاهچراغى و در سوگ‏سلمان هراتى سروده است.

یوسفعلی میرشکاک در بیستم شهریور 1338 در روستای خیرآباد بن معلا در بخش لرستان خوزستان و از توابع شوش دانیال متولد شد. او از سال 58 ساکن تهران شده و همکاری خود را با روزنامه جمهوری اسلامی آغاز کرد. وی از شاعرانی است که در نخستین شب شعر انقلاب که در سال 58 برگزار شد شرکت کرد و به شعرخوانی پرداخت. همکاری با مراکز فرهنگی سپاه پاسداران، بنیاد امور مهاجرین، بسیج سپاه پاسداران شوش دانیال و حوزه هنری ازجمله فعالیت‌های او در عرصه فرهنگی است.

از آثار او می‌توان به «قلندران خلیج»، «غزلیات بیدل»، «از چشم اژدها»، «ستیز با خویشتن و جهان»، «ماه و کتان»، «غفلت و رسانه‌های فراگیر»، «در سایه سیمرغ »، «از زبان یک یاغی»، «جمال و تفصیل» و «گزیده ادبیات معاصر» اشاره کرد.