تولید 4.5 میلیون تن سیب زمینی در سال 91

حسن محمدی در گفتگو با مهر درباره وضعیت تولید محصول سیب زمینی در کشور اظهارداشت: امسال با توجه به شرایط موجود بیش از 4.5 میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید شده است.

وی با بیان اینکه حداقل 500 هزارتن از این میزان تولید مازاد برمصرف بازار است، گفت: از ابتدای سال تاکنون به دلیل فراهم نبودن زیرساختها تنها درحدود 200 هزارتن سیب زمینی صادر شده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران ایران با اشاره به اینکه درحال حاضر حدود 2 میلیون تن سیب زمینی در انبار دپو شده است، گفت: به دلیل شرایط غیراستاندارد این انبارها حداقل در حدود 600 هزارتن محصول سیب زمینی از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت سیب زمینی درکشور سالانه بین 150 تا 180 هزارهکتار است، افزود: براین اساس سطح زیرکشت سیب زمینی برای کشاورزان خرده پا در حدود 3 هکتار و برای 50 نفر از کشاورزانی که از عوامل وزارت جهادکشاورزی بوده اند و خرده پا محسوب نمی شوند در حدود 300 هکتار است.

این فعال بخش کشاورزی در ادامه به نرخ خرید تضمینی سیب زمینی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه دولت بدون انجام کار کارشناسی قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم سیب زمینی را برای امسال در حدود 151 تومان و برای سال آینده را در حدود 191 تومان در نظر گرفته است درحالیکه قیمت تمام شده هرکیلوگرم سیب زمینی امسال سر زمین در حدود 320 تومان است.

به گفته وی، سرانه مصرف سیب زمینی در کشور سالانه در حدود 45 کیلوگرم است در حالی که این سرانه مصرف در کشورهای توسعه یافته درحدود 160 کیلوگرم است.

محمدی با اشاره به فرهنگ سازی برای افزایش مصرف سیب زمینی در کشور پیشنهاد کرد که دست اندرکاران صنایع نان از مشتقات سیب زمینی بیش از گذشته در محصولات خود استفاده کنند. وی درخاتمه خواستار حمایت دولت از بخش کشاورزی بویژه کشاورزان سیب زمینی کار شد.