  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۹:۳۹

هشام قندیل:

تل آویو و حماس به زودی آتش بس می کنند

تل آویو و حماس به زودی آتش بس می کنند

نخست وزیر مصر در گفتگویی از برقراری قریب الوقوع آتش بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشام قندیل در گفتگو با رویترز اظهار داشت : به زودی میان اسرائیل و جنبش حماس آتش بس برقرار خواهد شد و تلاشهای مصر برای تحقق این امر ادامه دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: امیدوارم به زودی به آتش بسی دست یابیم که به خشونتها پایان دهد، اما ماهیت این نوع مذاکرات به گونه ای است که پیش گویی درباره نتایج آن بسیار دشوار است.

در همین حال برخی رسانه ها اعلام کردند که جنبش حماس و رژیم صهیونیستی درباره آتش بس با یکدیگر اختلاف نظر دارند. حماس اعلام کرده است هر آتش بسی باید مبتنی بر توقف عملیات نظامی صهیونیستها به غزه و پایان محاصره این منطقه باشد.

کد مطلب 1748253

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