سپاه به دنبال تصدی گری نیست/تقویت ساختار ستاد امر به معروف و نهی از منکر

سردار محمد حسین رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سپاه و بسیج تنها برای جلب رضای خداوند متعال و برای رفاه و آسایش مردم به ویژه مردم محروم منطقه فعالیت می کند و به هیچ عنوان به عنوان تصدی گری در استان فعالیت نمی کنند.

وی افزود: سپاه به دنبال این است تا از طریق بسیج در بحث اقتصاد معیشتی در بین مردم محروم روستاهای سطح استان نقش آفرینی کند و استان را از بن بست اقتصادی خارج کند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: سپاه و بسیج در کنار هم با هدف آموزش نیروهای خلاق، توانمند، ایثارگر و علاقمند به فعالیت های اقتصادی سعی در کمک به دولت در حوزه کار و اشتغال دارد.

رجبی با بیان اینکه رویکرد این نهاد انقلابی اشتغالزایی و محرومیت زدایی در روستاها است، یادآور شد: با تعدادی از ادارات و دستگاه های اجرایی استان نشست هایی برگزار شده تا در راستای اشتغالزایی در روستاهای محروم استان با اعطای تسهیلات مورد نیاز زمینه ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

وی بیان کرد: سپاه با شعار "هر خانه یک کارخانه" سعی در اجرایی کردن طرح های محرومیت زدایی خود دارد تا بتواند در تغییر در اقتصاد معیشیتی مردم نقش موثری را ایفا کند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: در راستای اجرای این طرح طی سه ماه گذشته از طریق دستگاه های اجرایی و بانک های عامل یک میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات به مردم محروم روستایی پرداخت شده است.

رجبی افزود: این تسهیلات برای راه اندازی پروژه های مرغداری، پرورش ماهی و تولید قارچ سرمایه گذاری شده و بیش از 95 درصد آن به روستاییان پرداخت شده است.

تقویت ساختار ستاد امر به معروف و نهی از منکر رویکرد سپاه است

وی در ادامه سخنان خود به متقارن شدن هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر با هفته اول ماه محرم اشاره کرد و اظهار داشت: رویکرد امسال سپاه بیت المقدس کردستان تقویت ساختار ستاد امر به معروف و نهی از منکر است و در همین راستا برنامه های خوبی برای اجرا تدوین و طراحی شده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: در قرآن و دین اسلام همواره بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده است و جایگاه خاصی برای این فرایض قائل شده اند.

رجبی یادآور شد: خوشبختانه مردم استان کردستان ذاتا و قلبا مسلمان هستند و دین اسلام را قبول دارند و بر همین اساس اجرای امر به معروف و نهی از منکر در این استان با مشکل خاصی روبرو نیست و تنها مسئولان باید با راهکارهای درست و صحیح آنها را اجرایی کنند.

وی بیان کرد: کسانی که به عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر در استان کردستان فعالیت می کنند باید خود قلبا به این فرایض دینی و الهی معتقد باشند و تنها رضای خداوند را هدف اجرای این فرایض در جامعه و در بین مردم سرلوحه کار خود قرار دهند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه ها در جامعه اشاه کرد و گفت: رسانه ها می توانند نقش موثری داشته باشند و با مثبت اندیشی خود مسئولان و مدیران اجرایی را مورد انتقاد قرار دهند تا زمینه پیشرفت فعالیت های آنها فراهم شود.

رجبی افزود: بدون شک تمام مسئولان در اجرای برنامه های خود ایراد دارند و رسانه ها می توانند به عنوان پل ارتباطی مسئولان و مردم، مشکلات مردم را به گوش مسئولان رسانده تا فعالیت های اجرایی تسهیل شود.